La emotiva carta de Trace Cyrus a su padre Billy Ray Cyrus: "Las chicas y yo hemos estado realmente preocupadas por ti"

La relación de Billy Ray Cyrus con sus hijos lleva años muy deteriorada. Basta con echar la vista atrás cuando Miley Cyrus obvió a su progenitor durante los agradecimientos a sus familiares tras hacerse con el primer Grammy de su carrera.

Una situación que se ha extendido entre el resto de miembros de la familia de la autora de Flowers y que su hermano mayor, Trace Cyrus, ha querido abordar en Instagram. "Desde mis primeros recuerdos, todo lo que puedo recordar es estar obsesionado contigo y pensar que eras la persona más genial del mundo", así comienza el post de Instagram del músico, explicando cómo está viviendo la sitaución actual con respecto a su padre y cómo, tanto él como sus hermanas, están "realmente preocupados", a pesar de sentir que ha "alejado a todos".

"Lamentablemente, el hombre que tanto deseaba ser ahora apenas lo reconozco. Parece que este mundo te ha derribado y se ha vuelto obvio para todos menos para ti", ha indicado después de la comentada actuación de Billy Ray Cyrus durante la investidura de Donald Trump en Washingotn, en la que se veía al cantante de country en un estado muy comentado.

"No estás sano, papá, todo el mundo lo está notando. Al igual que me presenté para ti en el funeral de tu abuela cuando no esperabas que lo hiciera, sigo aquí ahora mismo(...) Mientras escribo esto con lágrimas en los ojos, espero que te des cuenta de que este mensaje solo viene de un lugar de amor y también de miedo de que el mundo pueda perderte demasiado pronto. Te amo, papá", ha conlcuido.

Así fue la actuación de Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus fue uno de los artistas protagonistas durante los actos de celebración por la toma de posesión de Donald Trump en Washington. "Estuve allí porque el presidente Donald J. Trump me invitó", ha asegurado.

Sin embargo, su actuación en el Liberty Hall se vio empañada por lo que él denominó "problemas técnicos". Billy Ray Cyrus se encontraba sobre el escenario cantando Old town road, su colaboración con Lil Nas de 2019, con el videoclip de la canción de fondo, aunque los problemas surgieron cuando intentó continuar con su número a cappella cuando el vídeo terminó.

Una cuestionable decisión ya que, finalmente y ante la falta de coordinación en los equipos de sonido, dos técnicos tuvieron que subir al escenario para intentar solventar la situación.