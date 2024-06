La pulla de Miley Cyrus a su padre, Billy Ray, por su crianza

El lanzamiento de una entrevista de Miley Cyrus ha coincidido con el anuncio de divorcio su padre, Billy Ray Cyrus. Y en esa charla la cantante aborda cómo ha sido su vida en familia.

Ha sido en My Next Ghest Needs No Presentation con David Letterman donde la actriz de Hannah Montanacuenta cómo había sido su crianza con sus padres.

Miley no evitó hablar del autor de Achy Breaky Heart, del que asegura que era consciente de haber heredado "el narcisismo" y "las ideas como artista".

"Hay un mapa de qué hacer y qué no, y él me ha guiado en ambos. También heredé el narcisismo de mi padre", expresa la cantante de Flowers.

"Así que creo que gran parte de su perspectiva sobre la realidad y la vida la he heredado de él, más que la forma en que me criaron, que en realidad fue mi mamá quien me crio. Honestamente, mi mamá es mi heroína y mi padre... Estoy agradecida por sus genes. Mi papá tiene un pelo fantástico y yo lo tengo", lanza a modo de pulla.

El distanciamiento con su padre

El presentador le preguntó a Miley directamente si existía "algún distanciamiento" con su padre o que si esto es solo por cómo se han dado las cosas, pero Miley, pese a asentir, contesta elogiando a sus padres.

"Creo que lo que es tan bonito es que mis padres se volcaron con sus hijos. Mis padres se volcaron y sacrificaron mucho por nosotros. Todo lo que soñamos, lo hicieron posible. Él tiene una relación y un pie en la tierra para lo real y la naturaleza y siempre lo hizo, incluso cuando era súperfamoso", defiende.