La emotiva felicitación de Aitana a su padre Cosme por su 60 cumpleaños: "Sé que eso es algo que solo tú harías por mí"

Aitana ha conseguido emocionarnos a todos con su último post de Instagram.

La artista ha compartido un carrusel en su perfil de Instagram con una emotiva felicitación a su padre por su 60 cumpleaños, y es que Cosme y ella tienen una relación muy especial y están muy unidos.

Su padre siempre ha sido su fan número uno, además de su principal apoyo e impulso con su sueño de ser cantante: fue él quien animó a Aitana a presentarse al casting de Operación Triunfo en 2017.

Ahora la artista ha querido dedicar unas preciosas palabras a su "gran amigo" en su gran día —acompañada de varias fotos— que han conseguido sacarnos una lagrimilla: se nota a kilómetros la conexión y el amor padre e hija que hay entre ellos.

"Papa.

Te escribo esto ya llorando y todavía ni he empezado.

Te tengo aquí al lado mío de la cama, porque duermes conmigo cuando me siento sola, cuando más te necesito y ahí estás, siempre, para acompañarme en las noches más oscuras y también en las más luminosas. Para reírnos sin parar por tonterías o llorar sin parar por lo mismo.

Ahí estás cuando no sé a quién recurrir, obvio tú y la mama pero… pero hoy es tu cumpleaños y no uno cualquiera, ya son 60.

Siempre dices que vas a llegar a los 100 y yo sé que sí, porque no he conocido a nadie con tanta vida como tú.

Me acuerdo de todas las veces que te gritaba desde mi habitación y te decía “papa ven, tengo miedo”, y tú venías y estabas conmigo hasta que me dormía, muchas veces entreabría los ojos y te decía “por favor no te vayas” y tú siempre me decías “aquí voy a estar siempre”.

Ni una sola vez has incumplido esa promesa, y sé que eso es algo que solo tú harías por mí.

Gracias por acompañarme en el camino, por cogerme de la mano y saltar, contigo no da miedo la caída.

Por recordarme cada día que puedo con todo lo que me proponga.

Siempre bromeo contigo y te digo que me has creado muchos miedos, siempre has querido protegerme de todo, pero en realidad si estoy donde estoy es gracias a ti y a la mama. Soy valiente por vosotros. Gracias por todo lo que me has enseñado y me sigues enseñado diariamente.

Eres mi padre pero también un gran amigo, y eso es una suerte.

Te quiero papá,

feliz cumpleaños, felices 60".

El post se ha llenado de comentarios de fans y celebrities señalando que se mueren de amor con sus fotos y sus palabras.