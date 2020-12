Las emotivas palabras de Ricky Merino tras el fallecimiento de su abuela por coronavirus

El coronavirus se ha llevado a miles de personas en España, entre ellas la abuela de Ricky Merino. El artista ha compartido en las redes la triste noticia del fallecimiento de "la matriarca de la familia", como él mismo dice.

"No soy nada de compartir este tipo de cosas por aquí, pero hoy me sale hacerlo", expresaba el cantante, diciendo que era "la última abuela que me quedaba" y a la que define como "la mujer más fuerte que he conocido, no sólo físicamente sino también de espíritu".

Ricky Merino ha publicado una foto en la que aparece dando un beso a su abuela Toya, que como él mismo explica, tuvo "que enterrar a dos de sus hijos" y se ha ido "por un virus que hasta hace un año no conocíamos".

Asimismo, el cantante reflexiona sobre la gravedad del virus y explica que su abuela "a penas salía de casa y muy poca gente tenía contacto directo con ella desde que estalló la pandemia". Y lanza un mensaje a sus seguidores para que sean conscientes de lo que está pasando en el mundo: "Pensad que cualquier mínima bajada de guardia puede tener una consecuencia fatal para alguien. Cuidaos mucho, ya no sólo por vosotros sino por los más vulnerables".