Ricky Merino confiesa qué robaba de pequeño y por cuánto dinero votaría a VOX: "Todos tenemos un precio"

¿Qué no hace Ricky Merino? ¡Es un artista multifacético! Desde que salió de Operación Triunfo no ha parado, pero tiene una cosa pendiente... ¡Tocar la guitarra! "Me compré la guitarra, lo intenté en el confinamiento, pero siempre lo acabo dejando", cuenta el artista, que viene a hablarnos de su nuevo tema 'SmallTown Boy'.

En este single el cantante recupera una canción de los 80 para darle un toque todavía más bailable. ¡El clásico de 1984 ‘Smalltown Boy’ de Bronski Beat da un giro de 180º!

Para terminar la entrevista nuestro Sergio Bezos le hace una entrevista de lo más íntima (y particular) a Ricky Merino. Esperamos que no sea mucha tortura... ¿Cómo se encuentra?, ¿le pica alguna zona del cuerpo?, ¿alguna alergia o intolerancia?, ¿y remordimientos, tiene? ¡De ese nivel son las preguntas!

"Le tengo miedo al paso del tiempo y me da más miedo morir que quedarme calvo, ya habría empezado a clarear", nos cuenta. "De pequeño robaba muchos discos en El Corte Inglés y no me arrepiento porque me daba emoción, robaba los discos de OT 1, sabía que estaba mal y un día paré", confiesa.

¿Y por cuánto dinero votaría a Vox? "Todos tenemos un precio, por un millón de euros", reconoce entre risas. ¿Cuándo le dan follow en Insta, entra a cotillear quién es? "Sí, a veces sí". ¡Uy, cuidado con esos stalkeos!

