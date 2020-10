Ricky Merino presenta 'SmallTown Boy': "La escuchaban mis hermanas cuando era pequeño y al crecer entendí lo que significa"

¿Qué no hace Ricky Merino ? ¡Es un artista multifacético! Desde que salió de Operación Triunfo no ha parado, pero tiene una cosa pendiente... ¡Tocar la guitarra! "Me compré la guitarra, lo intenté en el confinamiento, pero siempre lo acabo dejando", cuenta el artista, que viene a hablarnos de su nuevo tema ' SmallTown Boy'.

En este single el cantante recupera una canción de los 80 para darle un toque todavía más bailable. ¡El clásico de 1984 ‘Smalltown Boy’ de Bronski Beat da un giro de 180º!

"La gente me dice que el chándal del vídeo es el mismo que llevaba el drogadicto de su barrio, pero yo creo que está volviendo", explica. "Era para darle un pollito de la época".

¿Y porqué ha elegido versionar este tema? "Me acuerdo cuando era pequeño que la canción la escuchaban mis hermanas, y cuando crecí entendí la letra, que habla de un chaval joven, de pueblo, homosexual...". "En el confinamiento di vueltas a muchas canciones antiguas".

El cantante nos habla de la noticia de la joven que se ha suicidado en Galicia tras sufrir acoso en clase por su condición sexual. "Creemos que hemos evolucionado pero no tanto", sentencia.

"De pequeño tenía una pluma...", dice cuando le ponemos el vídeo que compartió hace poco en sus redes de cuando tenía 13 años. "Intentaba camuflar la pluma para que no se notase".

El cantante ha hecho una captura de su "disco soñado" porque todavía no ha sacado un álbum. "Estoy cagado, no sé cuales meter", nos cuenta. ¡Hay un montón de canciones que todavía no se han estrenado! "Lo voy cambiando. Este mes sale el track 11, solo puedo decir eso, y la persona con la que colaboro no es de España". Wow!!! "Ese día llevaba un mono rosa super apretado, se me marcaba todo". ¡¡Queremos verlo!!

Y cuidado porque Ricky Merino lo peta también con su faceta de presentador... ¡En Netflix conduce el karaoke 'A Cantar'!

Y cuidado porque para terminar la entrevista Sergio Bezos le ha hecho un 'íntimo' muy Jesús Hermida. ¡Conocemos a Ricky Merino de cerca!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16 en Europa FM.