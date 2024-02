El emotivo encuentro de Mark y Mery (Nebulossa) con sus hijos tras ganar la final del Benidorm Fest

Tras ganar la tercera edición del Benidorm Fest, Nebulossa representará a España en el Festival de Eurovisión 2024 con Zorra, una canción electropop con influencias ochenteras que ha conquistado al jurado y al público a partes iguales, en una de las finales más reñidas de la historia del certamen.

Mark y Mery —integrantes del grupo y pareja desde hace 20 años— nunca pensaron que un sueño pudiese llegar tan lejos, y tras alzarse como vencedores del concurso, el matrimonio se ha encontrado con sus dos hijos, María (23) y Neo (11), para celebrar la victoria dejando una estampa de lo más emotiva.

Los hermanos se han abrazado fuertemente a sus padres en un abrazo colectivo lleno de sonrisas, lágrimas y mucho amor, mientras que las personas que estaban a su alrededor no dudaban en aplaudir fuerte.

Pero no ha sido el único momento lagrimilla que se ha vivido con los hijos de Nebulossa. Su hija mayor ha dedicado unas preciosas palabras a sus padres en directo desde RTVE, mostrándose muy orgullosa y feliz, tanto que no ha podido evitar emocionarse y que se le empañasen los ojos.

"Esto es increíble, no me lo creo aún, lo han hecho superbién es que no tengo palabras, se lo merecen muchísimo y eso es una emoción muy muy grande, esto es un sueño para mi madre y es increíble, no tengo palabras, se lo merecen muchísimo y se lo han currado un montón", ha expresado.

Dos momentazos que seguro que Mark y Mery siempre guardarán en su corazón, pase lo que pase el 11 de mayo en Malmö (Suecia).