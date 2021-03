El emotivo mensaje de Gisela a Álex Casademunt

La muerte repentina de Álex Casademunt ha dejado roto al grupo de integrantes de la primera edición de Operación Triunfo. Poco a poco, los amigos del cantante catalán han ido publicando sus recuerdos en las redes sociales. David Bisbal, Verónica Romero o Juan Camus, que incluso ha publicado una canción, han sido alguno de los han compartido sus sentimientos.

La última en reaccionar ha sido Gisela que, muy afectada, ha compartido con sus seguidores algunas fotos y un emotivo texto dedicado a su compañero.

"Hoy me he despertado pensando en ti... se me estremece el cuerpo cuando pienso que no estás, pero ¿sabes que, Álex? Siempre seremos 16, siempre... Me quedo con estas fotos, no son las mejores, pero son capturas de algunos bonitos momentos y eso es lo importante, quedarse con los buenos ratitos que nos regala la vida. Te recuerdo, vives en ellos... Te mando luz... toda la luz del mundo aunque tú ya tenías mucha".

Del grupo de OT1, Gisela era una de las que más unida estaba a Álex Casademunt. Tras su muerte, la cantante se mostró visiblemente muy afectada. En el tanatorio no podía contener las lágrimas, aunque quiso acompañar al hermano de Álex cuando este quiso agradecer a los medios de comunicación las muestras de cariño recibidas.

Gisela en el funeral de Álex Casademunt. / Gtres.

La causa del accidente

La investigación que ha realizado la Policía Local de Mataró ha determinado que el exceso de velocidad del coche de Álex Casademunt puso ser la causa del trágico accidente que acabó con la muerte del cantante.

Rosa González, la madre del artista, concedió una entrevista en un programa de Telemadrid en el que aseguró sentirse "muy enfadada porque se ha dio de una manera muy tonta. Por ir rápido". El coche de Casademunt chocó contra un autobús urbano en una carretera de la localidad de Mataró provocando la muerte del cantante.

