Bustamante, roto de dolor, despide a Álex Casademunt junto al resto de sus compañeros de OT

Familiares y amigos de Álex Casademunt , fallecido en un accidente de tráfico , arropaban a la familia del artista en su último adiós. Una despedida dolorosa a la que no han faltado sus excompañeros de OT, como David Bustamante , Gisela , Rosa o Manu Tenorio , entre otros, que no han podido reprimir las lágrimas.

El tanatorio de Mataró acogía la ceremonia de despedida del cantante y presentador Álex Casademunt, fallecido en un tráfico accidente de tráfico el pasado martes, a los 39 años de edad.

LOS EXCOMPAÑEROS DE OT ARROPAN A LA FAMILIA

La capilla ardiente instalada en el tanatorio se llenada este jueves de familiares y amigos del artista. Además de los padres y los hermanos de Álex Casademunt, Joan y Cristina, también estaba a su actual pareja, Judit Puig, y la madre de su hija de 3 años, Laia, la primera en comparecer.

Junto a ellos, muchos de los excompañeros de la primera edición de Operación Triunfo, se desplazaron hasta Mataró para despedir al cantante.

David Bustamante, David Bisbal, Manu Tenorio, Javián, Verónica Romero, Geno Machado, Rosa López, Gisela y Nuria Fergó, visiblemente emocionados, asistieron a la ceremonia para darle el último adiós.

Especialmente emotiva fue la llegada de Bustamante, amigo de Álex y con quien había hablado recientemente tras la nueva versión de 'Dos hombres y un destino': "Teníamos planes juntos", aseguró Bustamente cuando se enteró de su fallecimiento, añadiendo: "Tocado y hundido".

Este jueves, no pudo contener el dolor por la pérdida tan repentina de su amigo al abrazar a la madre de Álex.

Por su parte, David Bisbal declaraba durante la capilla ardiente "lo duro" que estaba siendo. El día anterior, al enterarse de la duda noticia, no pudo más que llorar y acordarse de Bruna, la hija de tan solo tres años del cantante: "He abrazado a mis hijos y me he acordado de Bruna".

"ÁLEX ESTARÍA MUY ORGULLOSO"

El hermano de Álex, Joan Casademunt, también ha querido dirigir unas palabras de agradecimiento a los medios por haberse volcado con ellos en "el momento más duro de nuestras vidas", y por las muestras de apoyo y cariño que ha recibido.

"Es el momento más duro de mi vida y la de muchos de mi familia (...) Álex estaría muy orgulloso de ver todo esto", ha declarado Joan, a lo que ha añadido, visiblemente emocionado: "Una parte de mí está muerta".

CHENOA Y NATALIA APOYARON A LA FAMILIA

Chenoa y Natalia viajaron este miércoles a Barcelona junto con sus compañeros para acompañar a la familia de Casademunt, pero no pudieron asistir a la ceremonia por compromisos personales y profesionales.

Una ceremonia en la que también pudimos ver otros rostros conocidos de la televisión Marta López o la cantante Merche, expareja de Casademunt.

Los restos de Álex Casademunt serán incinerados después de la misa celebrada este jueves en su memoria.

LA FAMILIA DENUNCIARÁ LA FILTRACIÓN DE SU MUERTE

El joven cantante y presentador de televisión perdía la vida este pasado martes a la edad de 39 años.

El accidente mortal tuvo lugar a las 21:44 horas en la carretera de Cirera, al chocar frontalmente el turismo que conducía Álex Casademunt con un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que iba sin pasajeros, y que en ese momento pasaba por un puente sobre la ronda de Mataró en la carretera C-32. Un punto que este jueves amanecía lleno de flores depositadas por algunos seguidores del cantante.

Esta tragedia está además rodeada por la polémica, ya que el fallecimiento del cantante se conoció por una filtración.

Pasadas las once de la noche de ese mismo día, apenas unos minutos después del accidente, comenzó a viralizarse la noticia a través de las redes sociales, antes siquiera de que se hubiese informado a la familia del cantante.

Un usuario de Instagram publicaba este comentario en una fotografía subida por el artista: ''Descansa en paz. Álex acaba de morir''. Un mensaje que hizo saltar todas las alarmas entre sus seguidores, generando un gran revuelo.

Poco después, y tras las insistentes preguntas de otros usuarios y fans del artista, la persona en cuestión aseguraba que se había enterado a través de unos de los sanitarios que había asistido al cantante: ''Un conocido que trabaja en emergencias lo ha comunicado. Él ha sido quien ha asistido el accidente''.

Tanto este usuario como el sanitario se convirtieron en el blanco de las críticas y ahora la familia asegura que tomará medidas legales y denunciará esta filtración.

