Los episodios más duros de la vida de Aaron Carter: abusos sexuales de niño, varias enfermedades mentales y detenciones

Aaron Carter ha fallecido a los 34 años. El cantante estadounidense se ahogó en la bañera de su vivienda según reporta el medio TMZ.

El rapero, que ahora descansa en paz, no ha tenido una vida fácil, que ha estado marcada por distintos episodios oscuros: desde abusos sexuales hasta una ristra de enfermedades mentales. Hacemos un recorrido por ellos:

Abusos sexuales de niño

Aaron confesó en el año 2019 que su hermana Leslie Carter, que falleció hace 10 años a causa de ua sobredosis, abusó sexualmente de él desde los 10 hasta los 13 años.

"Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años cuando no se estaba medicando y no solo fui abusado sexualmente por ella sino por mis dos primeros bailarines de apoyo cuando tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mi toda mi vida".

Estas terribles vivencias a edades tan tempranas derivaron el él distintos trastornos que ha visto reflejados en su persona a medida que ha ido creciendo.

Varias enfermedades mentales

Fue el propio Aaron el que reveló a través de un episodio de The Doctors que estaba luchando contra varias enfermedades mentales, en concreto desorden de personalidad múltiple, esquizofrenia, aniedad aguda y depresión maniaca.

En el programa se podía ver al cantante sosteniendo una bolsa de plástico lleno de seis tipos distintos de medicamentos prescritos. "Hola, no tengo nada que esconder. Esta es mi realidad", expresó Carter en el clip junto a los múltiples botes de pastillas.

Detenciones por posesión y consumo de drogas

En febrero de 2008 Carter fue arrestado por la policía por exceso de velocidad al volante. En el año 2017 fue detenido en el condado de Habersham, Georgia, por posesión y consumo de drogas, junto a su novia de aquel entonces Madison Parker.

La policía detuvo al cantante tras detener su vehículo y comprobar que no solo portaba marihuana en este, también conducía bajo sus efectos, conformando un peligro para la seguridad vial. Días después fue puetso en libertad.

También lo acusaron de conducir ebrio, y lo negó posteriormente en unn porgrama de televisión: "No bebo nada de alcohol, tengo una enfermedad llamada hernia de hiato que me impide beber. Cuando tenía 19 años, me hicieron una endoscopia en Tennessee y fui diagnosticado. El médico me recomendó evitar el estrés, o de lo contrario me pasaría factura y podría desarrollar un cáncer”, explicó.

En septiembre de 2022 comenzó a acudir a una clínica de desintoxicación para recuperar la custodia de su hijo Prince, que tuvo con su pareja Melanie Martín, de la que se separó a la semana de nacer el niño y con la que volvió a retomar la relación. Ahora ella se encuentra devastada tras su muerte.