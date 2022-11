Muere el cantante Aaron Carter, hermano de Nick Carter, a los 34 años

El cantante y rapero Aaron Carter, hermano de Nick Carter, ha aparecido muerto en su casa de Lancaster este sábado a los 34 años. Tanto la Policía como los equipos médicos se han trasladado a la escena e investigan las causas del suceso.

La web TMZ, que ha adelantado la noticia, apuntan que varias fuentes señalan que el servicio de urgencias recibió una llamada el sábado a las 11 a.m. de este sábado alertando de que un hombre se había ahogado en una bañera.

Aaron Carter, hermano del integrante de los Backstreet Boys, saltó a la fama a finales de la década de 1990 como cantante pop. Tenía cuatro álbumes de estudio y álbum debut fue lanzado en 1997 cuando solo Carter tenía solo 19 años.

Años después se unió a varias giras de los Backstreet Boys y posteriormente dio el salto al rap. También apareció en Dancing With The Stars y actuó en la producción de Broadway Seussical.

Carter, que publicó su última foto en redes hace una semana, era padre de un niño, Prince Lyric Carter, que nació en noviembre de 2021 fruto de su relación con su entonces pareja, Melanie Martin, con quien rompió en 2022.

Problemas de salud mental

A pesar de su éxito, Aaron Carter tuvo una vida complicada. Sufría importantes problemas de salud mental. Había sido diagnosticado de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

En 2019 reveló que su difunda hermana, Leslie, abusó sexualmente de él cuando tenía entre 10 y 13 años. Ese mismo año, su hermano Nick pidió una orden de alejamiento contra él por amenazar con matar a su mujer.

En septiembre de este 2022 acabó en rehabilitación tras perder la custodia de su hijo. "Es un programa de abstinencia y trabajo con un orientador privado. Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez", contó en una entrevista.

Según dijo entonces, llevaba cinco años limpio y entró en la clínica para recuperar a su hijo: "Tengo una licencia de marihuana medicinal para cultivar hasta 99 plantas al año. Pero tiré todo ese equipo, lo vendí todo, me deshice de todas mis plantas y de las variedades que cultivaba. Nunca me dijeron que tenía que hacerlo ni el DCFS (Departamento de Servicios para Niños y Familias) ni el Estado de California. Nunca me quitaron mis herramientas, nunca me quitaron mis medicamentos regimentados".