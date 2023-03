¿Ha estado Tini en la boda de Lele Pons y Guaynaa?

Hace unos meses Lele Pons anunció su compromiso con Guaynaa a través de redes sociales.

Los fans de la creadora de contenido preguntaron en distintas ocasiones qué celebrities estaban invitadas a su boda y, entre las respuestas, se encontraban tres normbres: Tini, Sebastián Yatra y Aitana.

Los invitados de la boda de Lele Pons // Tiktok @lelepons

Esto hizo que saltasen las alarmas de los fans de un posible encuentro tenso, pues Tini es la exnovia de Yatra, que actualmente mantiene una relación con Aitana.

El viernes 3 de marzo tuvo lugar la salvaje despedida de soltera de Pons junto a su squad, a la que no faltó la intérprete de Cupido además de la cantante Lola Índigo y las damas de honor de la novia.

Todo apuntaba a que, tras disfrutar de esta fiesta prenupcial, veríamos a Stoessel en la boda de su amiga, pero no ha sido el caso. La artista argentina se perdió la cita para el enlace de Lele y Guaynaa, al que sí que acudieron Aitana y Sebastián.

Además de por la ausencia de Tini en los numerosos vídeos y fotos del evento, sabemos que no estuvo en la boda porque ha publicado un story en su perfil de Instagram cenando junto a sus amigas en un club, coincidiendo con la hora de celebración.

Tini cenando en un restaurante con amigas el día de la boda de Lele y Guaynaa // @tinistoessel vía Instagram

Se desconoce si la cantante tenía ese compromiso previo a la boda, o si prefirió acudir solo a la despedida —a la que no fue Aitana— para no encontarse con su ex y su nueva pareja.