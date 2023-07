"Me estoy redescubriendo, me tenía olvidada": las inpiradoras (y virales) palabras de Almudena Cid sobre superar una ruptura

Ocho veces campeona de España de gimnasia rítmica, ha participado en cuatro finales consecutivas de los Juegos Olímpicos, es escritora de cuentos infantiles y ahora actriz de teatro y series.

Almudena Cid es una trabajadora incansable y nunca ha dejado de aplicarse, pero el esfuerzo más grande lo tuvo que hacer cuando sintió que su mundo se veía abajo. La ruptura con Christian Gálvez después de once años de matrimonio la sumió en una espiral de tristeza de la que terminó recomponiéndose a base de recuperar el amor propio que hacía tiempo que no sentía.

Hace poco publicaba Caminar sin punteras, un libro en el que describe la peor experiencia de su vida con honestidad y cercanía. Su retirada del deporte y sus reticencias con la maternidad también han sido claves en un proceso de autoconocimineto y reconstrucción que parece que ya llega a su fin.

"En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar ni decir".

Almudena Cid charlaba hace cinco días con Alex Fidalgo en el podcastLo que tú digas de cómo ha sido todo este proceso de aceptación.

Unas palabras que se han viralizado este fin de semana en las redes sociales a raíz del anuncio de la paternidad de Christian Galvez, que espera su primer bebé junto a Patricia Pardo. Se casaron cuatro meses después de que el presentador firmase el divorcio con Cid. La periodista ya es madre de dos hijas junto a su exmarido.

La gimnasta tiene la conciencia limpia. "En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida y yo sé cómo he transitado en esta vida hasta ahora", decía.

"Me tenía olvidada"

"De lo que me tengo que preocupar es de estar yo bien y de cuidarme y recuperarme de algo que no esperaba que me pasara de la manera que ha pasado. Aceptarlo y de ver lo positivo de esta circunstancia porque me estoy redescubriendo en muchas cosas, yo me tenía olvidada. El golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático visto desde fuera, pero sé lo que ha sido para mí", incidía.

"Tienes que trabajar en algunos campos que no estabas teniendo en cuenta"

Recuperar la autoestima y eliminar la dependencia emocional no es ni rápido ni fácil, pero es el fin al que hay que llegar a base de esfuerzo y trabajo.

"He visto mi fragilidad, mi vulnerabilidad. Tienes que trabajar en algunos campos que no estabas teniendo en cuenta, que son importantes para tu desarrollo y para tu forma de estar y de vivir", terminaba.

Christian Gálvez, del divorcio a una nueva boda en pocos meses

Verano de 2021: Patricia se divorcia de su marido y padre de sus dos hijas, Aurora y Sofía.

Patricia se divorcia de su marido y padre de sus dos hijas, Aurora y Sofía. Noviembre de 2021: Christian Gálvez y Almudena Cid ponen fin a su relación.

Christian Gálvez y Almudena Cid ponen fin a su relación. Febrero de 2022 : La prensa rosa destapa la relación de Patricia y Christian, un romance que ya conocían sus compañeros de trabajo.

: La prensa rosa destapa la relación de Patricia y Christian, un romance que ya conocían sus compañeros de trabajo. Marzo de 2022: Primeras imágenes de la nueva pareja cogidos de la mano paseando por Madrid. Almudena y el presentador firman el divorcio.

Primeras imágenes de la nueva pareja cogidos de la mano paseando por Madrid. Almudena y el presentador firman el divorcio. Julio de 2022 : Christian y Patricia se casan cuatro meses después del divorcio con Almudena Cid, con que mantuvo una relación durante once años.

: Christian y Patricia con que mantuvo una relación durante once años. Julio de 2023:La pareja anuncia que esperan su primer hijo juntos.

La pareja de comunicadores se dieron el 'si, quiero' exactamente el 29 de julio de 2022.

Fue cinco meses después de hacer pública su relación y cuatro tras la firma del divorcio de la gimnasta y el presentador.