Christian Gálvez y Patricia Pardo, primeras imágenes juntos caminando de la mano

Era una de las imágenes más esperadas de las últimas semanas: Christian Gálvez y Patricia Pardo ya no esconden su amor. Apenas un par de semanas después de que su romance saliera a la luz, la pareja ha decidido dar rienda suelta a su amor por las calles de Madrid.

El presentador ya camina de la mano de su nueva pareja tras separarse de su expareja, la gimnasta Almudena Cid, después de más de 11 años de relación. Así lo demuestran estas últimas imágenes recogidas por la agencia GTRES, en la que ambos se dejan ver durante una de sus salidas románticas por primera vez.

Christian Gálvez y Patricia Pardo, primeras imágenes juntos // GTRES

Divorciado de Almudena Cid

A raíz de esta nueva relación, la familia de Almudena Cid se ha mostrado muy crítica con el exmarido de la gimnasta, asegurando que la dejó sin darle ninguna razón y sugiriendo que el que fue presentador de Pasapalabra ya había iniciado una relación con su compañera de profesión cuando aún estaba con Almudena.

En este sentido, las nuevas imágenes que han salido a la luz de Almudena Cid desahogándose en un bar con la actriz Melani Olivares, hace que gane más fuerza esta última teoría. El vídeo ha sido publicado por el programa Socialité, donde un experto en imagen corporal y lectura de labios ha analizado plano por plano la secuencia de imágenes.

En la conversación entre las dos amigas, se distingue a Melani decirle "¿Cómo ha hecho las cosas así?", refiriéndose presumiblemente a la forma en que Gálvez le comunicó que no quería seguir con su relación. "Yo no sabía nada. Le decía ‘estate tranquilo, ten un poco de paciencia, date un año'. Yo lo he ido acumulando ahí, ahí, ahí... No estaba siendo fácil porque yo estaba muy unida a él", le explica la gimnasta a su interlocutora.

Pero a pesar de la insistencia de Almudena por arreglar las cosas e intentar entender lo que le ocurría a su pareja, la decisión final de Christian Gálvez fue toda una sorpresa para ella: "¡Lo dejamos! Y yo me quedé como... Nos habíamos dado un espacio y me dices esto. O sea... Me mandas un ramo de flores".

Al parecer, tras conocer la noticia de su romance con la periodista, Christian Gálvez y Almudena Cid han firmado el divorcio esta misma semana.

Una bonita declaración de amor para Patricia Pardo

El pasado sábado, Gálvez quiso proclamar su amor por la presentadora durante una intervención en su programa de radio: "Esta semana he aprendido algo. He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen. Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan".

El presentador anunciaba así que había decidido comenzar a caminar con libertad, haciendo guiños en gallego para su nueva pareja: "Camino sin prisa, pero con alma. Y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un buenos días, un gracias o un te quiero", aseguraba.

Así, sin tapujos y abiertamente, Christian Gálvez dedicaba unas hermosas palabras de amor y respeto a su novia, llegando a mencionarla: "Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia", ha expresado.

"Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta... Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, 'todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón'. Ahora ya sabéis donde está el mío", le dedicaba el presentador, interpelándola con el cariñoso apodo, 'Paty'.