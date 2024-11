Las exigencias de Shakira para su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran': del equipo de Taylor Swift a la coreógrafa de Beyoncé

Han pasado 6 años desde El Dorado World Tour, la última gira de Shakira. Ahora sus fans, esperan ansiosos a ver a la intérprete de Loba sobre el escenario, con una gira que promete mucho: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La artista colombiana dará el pistoletazo de salida el 11 de febrero en Río de Janeiro, con una larga lista de directos en su América Latina y varias fechas entre Estados Unidos y Canadá a partir de mayo de 2025.

En mitad de esa retahíla de citas, México está en esa lista. En concreto, le esperan dos fechas en Monterrey, dos en Guadalajara y seis noches en la capital del país. El periodista Luis Magaña ha desvelado en El Universal más destalles sobre lo que podremos esperar de los shows de la colombiana, al menos, en Ciudad de México. ¿Tal vez sea esto un reflejo de lo que traerá Shakira a los conciertos de su gira?

Del equipo de Taylor Swift a la coreógrafa de Beyoncé

Entre los datos que ha podido desvelar Magaña, se encuentra que la colombiana habría contratado a los ingenieros de sonido de Taylor Swift,la coreógrafa de las últimas actuaciones de Beyoncé y varios creativos gráficos del Cirque du soleil, que además trabajaron con Michael Jackson.

En total, se estima que haya 200 personas involucradas por fecha, "lo que implica que, al finalizar las primeras 20 presentaciones, más de 6 mil personas habrán recibido empleo".

Los 'lujos' de Shakira para su gira

Entre las peticiones de la artista de Las de la intuición para sus camerinos, se encuentra la solicitud de dos salones. El primero para recibir a invitados mientras que el segundo se utilizaría para maquillaje y vestuario. Eso sí, habría un tercero "al pie del escenario para cambios rápidos de atuendo". Pero, ¿qué tipo de inmueble será necesario? Consta que todo esto requiere de dos sillas, tres mesas, agua destilada,dos armarios portátiles así como de una temperatura de 22 grados, según el periodista. Entre el personal involucrado con la gira, sabemos que la artista dispondrá de un nutricionista, masajista, coach vocal y médico.

Las fechas de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

La cantante de Chantaje, dio a conocer, en una de sus últimas entrevistas en GQ, más detalles de los que sus fans podrán esperar sobre su gira: "Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo [...] Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las distintas etapas de mi vida artística, hasta hoy. Será el show más largo que he hecho con la pantalla más grande y todo lo más grande que te puedas imaginar. ¡Más es más y mejor!".

En lo que respecta a sus fechas europeas, todo apunta a que habrá que esperar, aunque la artista de Te felicito ya ha manifestado sus ganas de volver a cantar en Barcelona y "de volver a Madrid, a reencontrarme con mi público español".

De momento, los fans de Shakira pueden apuntar en el calendario, las fechas de su próximo tour. La artista dará el pistoletazo de salida en Río de Janeiro el 11 de febrero del próximo año y recorrerá distintos puntos de América Latina como São Paulo, Lima, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

A partir de mayo, recorrerá Estados Unidos y Canadá, todo ello, tras un cambio de fechas con motivo de la gran "demanda de las entradas", algo que la llevará a cantar en varios estadios.