Shakira hará su propio The Eras Tour en su próxima gira con "un recorrido por las distintas etapas" de su música

Shakira vuelve a los escenarios pisando fuerte. Después de una alta "demanda de entradas", la colombiana ya ha fijado las nuevas fechas de su esperado regreso a los escenarios con Las mujeres ya no lloran World Tour.

Y precisamente del amor más profundo habla en su última entrevista para GQ España. La cantante de Hits Don't Liese ha abierto en canal en nuestro país al hablar del lado más vulnerable tras una ruptura.

Su último proyecto ha mantenido al pie del cañón a sus fans de toda la vida pero también ha atraído a nuevos, muchos de ellos movidos por todo lo que narra la cantante en sus letras, principalmente sobre su ruptura con Gerard Piqué.

Según ha contado en la revista, este proyecto está hecho "con muchas ganas, con mucha pasión. Es el factor fundamental. Pero también hay que abrazar la propia vulnerabilidad. Mostrarse uno tal cual es. Salir a la calle sin maquillaje, que es lo más parecido a escribir una canción cuando te desgarras de dolor, y hacerlo sin pudor. No es fácil".

La artista también ha desvelado lo autocrítica que es con toda su música: "Lo que intento que no me ocurra es tomar una foto de mí misma, un autorretrato, y enamorarme de él [...] Nunca estoy realmente satisfecha con lo que hago".

Así, ha abordado trabajos de toda su trayectoria: "La Shakira de Pies descalzos es una niña que sé que vive en mí. Una niña que salió con una guitarra y unos pantalones de cuero a buscar ser escuchada. Esa niña sigue ahí. Recurro a ella en muchos momentos y me salva, me da fuerza cuando la necesito. Pero también está la Loba, que es el arquetipo de la mujer salvaje, de una mujer que encuentra una nueva libertad, que nadie puede amordazar, atar de pies y manos [...] Las dos conviven en mí, y muchas más. Son múltiples personalidades, pero son reales".

Pese a su larga experiencia Shakira sigue siendo insegura: "Es la inseguridad eterna del artista. Es la paradoja de tener cierta confianza para poder enfrentarte a un público de mil pies y una sola cabeza, a ese cíclope gigante que es la audiencia. Hay que tener una valentía. Pero también una vulnerabilidad. Me sigo sintiendo igual. A ratos vulnerable, como esa niña que iba con cierto temor a ser escuchada por unos ejecutivos de la mano de su mamá. A ratos, muy valiente".

La colombiana no terminó de la mejor manera su relación con nuestro país por todo lo que vivió con Gerard Piqué en el final de su relación, con la familia del futbolista y con Hacienda, pero aún así se muestra cariñosa con España: "Para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable".

Shakira en el Coachella con Bizarrap | Getty

Precisamente de sus hijos habla también con mucho amor: "Soy una madre absolutamente dedicada a sus hijos [...] Tengo una conexión con ellos tal que domina mi vida absolutamente y todo lo que hago [...] La misma pasión que dedico a mi carrera, o más, se la decido a mis hijos, a su integridad, a su desarrollo. Soy una madre sufridora, sufro por absolutamente todo lo que les pasa. Me tomo con mucha seriedad esa tarea de ser madre: intentar que haya dos personas decentes más en este mundo, y que ojalá sean mis hijos".

Sin embargo, con el amor romántico se ha vuelto más cautelosa: "No puedo decir que soy una escéptica absoluta porque mis padres son la mayor demostración de que hay amor de pareja. Un amor eterno que pasa por encima de cualquier obstáculo o dificultad. Tienen 50 años juntos [...] Tienen ese amor que lo soporta todo. Existe, pero para un grupo selecto de gente. Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen la suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos".

Sobre Las mujeres ya no lloran World Tour la cantante también ha adelantado algunos detalles: "Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo [...] Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las distintas etapas de mi vida artística, hasta hoy. Será el show más largo que he hecho con la pantalla más grande y todo lo más grande que te puedas imaginar. ¡Más es más y mejor!".

Unas fotos de vértigo

Shakira pisa fuerte allá donde va, y muestra de ello es el pequeño reportaje de fotos que ha concedido para la revista mencionada. La artista desafía con la mirada en la portada, donde luce un curioso sujetador negro que parece derretirse, al puro estilo de las lágrimas que derrama ella en su último trabajo.

En este reportaje la artista también se deja ver con varios looks, con los que posa como nunca ante la cámara: uno de ellos, formado por botas altas entrelazadas, minifalda y top de palabra de honor rojo de charol, deja ver la fuerza de la cantante, mientras que el otro, un total look azul marino que juega con los huecos en la tela muestra su lado más sensual. Y todo ello rematado con la mirada penetrante de la colombiana.

En otra de las instantáneas Shakira se deja sostener por dos hombres mientras luce un conjunto muy atrevido de lencería que mezcla el brillo y el cuero.