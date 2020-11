El exmánager de El Canto del Loco ataca a Patricia Conde: "Fue la Yoko Ono del grupo"

Han pasado 10 años desde que El Canto del Loco, una de las bandas españolas con más éxito, anunciara su separación. En ese momento, Dani Martín y David Otero iniciaron sus carreras en solitario. Sin embargo, ahora el exmánager del grupo ha declarado que Patricia Conde fue una de las causas de la disolución del grupo.

Carlos Vázquez Moreno 'Tibu', que fue el representante de El Canto del Loco, ha concedido una entrevista a El Mundo donde habla de su libro 'Tibu: Memorias de un mánager', escrito en la cárcel de Soto del Real. El grupo acusó a su exmánager de haberse quedado con parte de los beneficios de la gira del 2008, unos 220.000 euros, y fue condenado a cuatro años, dos meses y un día de prisión, a la que ingresó el 29 de enero de 2015 y salió en libertad en abril de 2019.

En la cárcel coincidió con Mario Conde, con quien se hizo "muy amigos", le "ayudó, me dijo que iba a presentar un recurso" y "a los tres meses vino la resolución del recurso y era favorable", como él mismo relata. Pero allí también escribió su libro, que aclara que "No es un ajuste de cuentas. Necesariamente yo tenía que soltar cosas que llevaba dentro. Lo necesitaba para empezar de cero".

La vida de Tibu se truncó cuando El Canto del Loco le denunció. Él mismo explica que: "He pagado los platos rotos, fui muy despistado y tremendamente dejado porque insisto que nunca me llegué a creer la realidad de todo esto. Nunca pensé que iba en serio hasta que me vi en el banquillo de la Audiencia Nacional. Si me encontrara con Dani Martín le tendería la mano y le diría que nos unen muchas más cosas de las que nos separan, que no ha pasado nada, que yo no quiero venganza y que el libro no va de eso".

Además de hablar de la amistad que tenía con Dani Martín, al que consideraba "su hijo o hermano pequeño", el exmánager también ha hablado de la separación del grupo y expresa que Patricia Conde, la que fuera pareja del cantante entre el 2007 y 2009, "fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco". Tibu explica que hubo "un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros" cuando la presentadora apareció y, según él, eso "te da qué pensar".

Además de trabajar con El Canto del Loco, Carlos Vázquez Moreno 'Tibu' ha estado ligado a otros grandes artistas, como Hombres G, Marta Sánchez, Antonio Flores o Luis Eduardo Aute.