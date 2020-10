David Otero se rinde ante la versión de DVICIO de un tema de El Canto del Loco

"Aquí está uno de nuestros himnos de El Canto del Loco, grupo de referencia desde nuestros inicios!! Quién no ha cantado esta canción alguna vez??". Y lo cierto es que a los chicos de DVICIO no les falta razón.

¿Quién no ha cantado -o gritado- alguna vez 'Puede Ser' de El Canto del Loco? La canción es un auténtico emblema para los jóvenes de los 90, y todavía más para aquellos que por aquel entonces aprendían a tocar la guitarra. Los acordes de 'Puede Ser' han sido los más tocados por manos amateur. No había picnic entre amigos en el que no sonase ni concierto en el que el público no se dejase la voz cantando. Tuvo tanto éxito que la canción se volvió a grabar con Dani Martín y Amaia Montero haciendo un dueto en 2002.

Así, con la nostalgia de aquellos años muy presente, los chicos de DVICIO han tocado su particular versión de la canción y la han compartido en las redes sociales, donde este "reestreno" se ha convertido en todo un acontecimiento.

El mismo David Otero respondió a Dvicio con un sencillo y sincero "maravilloso amigos" que dejaba claro que la música remueve hasta las sensaciones más olvidadas.

Cepeda ha sido otro de los artistas que se han enamorado de la versión y así lo ha hecho saber comentado emojis de corazones.