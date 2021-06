Brad Pitt coquetea entre bastidores con una famosa actriz y cantante

Desde que Brad Pitt y Andra Day se conocieron en los Oscar, los rumores de que ha surgido una gran atracción entre ellos cada vez son más fuertes.

Según ha explicado un testigo al diario The Mirror, ambos artistas coincidieron tras las cámaras en la pasada ceremonia que tuvo lugar en la Union Station de Los Ángeles: "Estaban coqueteando entre bastidores y se cree que intercambiaron números. Podría ser simplemente profesional, pero algunos de los amigos de Brad han estado hablando de la gran pareja que harían".

La misma fuente ha asegurado que “Andra ha estado en el radar de Brad desde hace tiempo” y que cuando la conoció en los Oscar quedó "deslumbrado por su belleza".

Cantante y ganadora de un Globo de Oro

Andra Day saltó a la fama en 2015 con su álbum Cheers To The Fall, muy bien valorado por el público y la crítica. Sin embargo, su éxito en el mundo del cine es mucho más reciente, concretamente por su papel en The United States Vs. Billie Holiday, donde da vida a la famosa intérprete de jazz.

Este papel cinematográfico le ha hecho ganar un Globo de Oro y una nominación al Oscar a Mejor artista protagonista.