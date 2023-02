Fernando Tejero revela que sufrió acoso y homofobia con 13 años: "Me insultaban"

El huracán mediático de los últimos Premios Feroz continúa coleando a ciertos niveles. La misma noche de la gala, la actriz Jedet acudía a comisaría a denunciar al productor Javier Pérez Santana por una supuesta agresión sexual durante la fiesta posterior a los premios. Una noticia que despertó voces como la del escritor y creador Bob Pop, que alertaba de la normalización que se le había dado hasta ahora a los comportamientos abusivos nocturnos.

Así, el actor Fernando Tejero era preguntado por este asunto a su paso por la alfombra roja de los Premios Carmen, en los que estaba nominado a Mejor Actor Secundario por Modelo 77. Para el intérprete es imprescindible que actúe la Justicia cuando ocurran este tipo de situaciones. "Todo lo que sea denunciable y si ha ocurrido de verdad lo tendrán que pagar, para eso está la justicia", empezaba diciendo el actor, recordado por la inmortal comedia Aquí no hay quien viva.

Un caso que ha vuelto a traer a su memoria los abusos que el intérprete vivió cuando era un niño. Lamenta que por aquel entonces este tipo de violencia estuviese normalizada. "Yo sufrí abuso con 13 años y bullying, esas cosas que hoy tienen nombre y que, por suerte, la gente denuncia. Pero dentro de la profesión a mí no me ha tocado con un compañero muy cerca, sinceramente no", aseguraba al micrófono de Gtres.

Tejero asegura que sus malas experiencias se dieron en el entorno escolar y en su barrio, dos zonas que muy a su pesar no fueron un terreno seguro para su desarrollo. Según su testimonio, ocurrió "con gente que pensaba que era amiga. El bullying fue en el colegio, me insultaban, me llamaban 'maricón' y todo lo que conlleva la homofobia. Y ya digo, por esa época no se daba importancia. Incluso a ti te daba miedo llegar a casa diciendo 'me han llamado esto' por miedo a que encima tus padres te regañasen", explica.

Para el actor, de 55 años, es motivo de orgullo que el escenario haya cambiado mucho tanto para los abusadores como para las víctimas, a las que anima a "que denuncien, que hay teléfonos para el maltrato, para el acoso, o sea que levanten el teléfono y que levanten la voz, porque es muy necesario".

"En ese momento yo tampoco le di muchísima importancia porque no se le daba. Pero con los años he hecho mucha terapia y con profesionales", manifiesta sobre el giro que ha dado la conciencia social respecto a este tipo de abusos. "Por fortuna las cosas han cambiado, hoy la gente denuncia, le pone voz y hemos avanzado mucho", terminó.