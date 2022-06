Se filtra un vídeo de Santi Millán manteniendo relaciones sexuales

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un vídeo de contenido sexual protagonizado por Santi Millán.

En el clip de aproximadamente un minuto de duración, aparece el actor y presentador grabándose a modo selfie mientras mantiene relaciones sexuales. Se desconoce la fecha y el lugar de la grabación, pero parece que la mujer con la que practica sexo no es, aparentemente, Rosa Olucha, su pareja desde 201 y madre de sus dos hijos, Marc y Ruth.

Automáticamente, Millán se ha convertido en tendencia en redes sociales donde ha sido víctima del acoso mediático, provocando todo tipo de comentarios.

Santi Millán: "Se ha cometido un delito"

Pocas horas después de la filtración, el diario ABC se ha puesto en contacto con Santi Millán. Si bien el presentador no ha querido hablar mucho sobre lo ocurrido, sí se ha referido a esta filtración como un claro delito: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito".

Publicar un vídeo privado de otra persona comporta un delito contemplado por el Código Penal por el que la persona que lo ha hecho puede enfrentarse a una pena de cárcel de tres meses a un año o a una multa económica por revelación de secretos.

Además, todas aquellas a las que les llega un contenido de este tipo y lo comparten, también están cometiendo un delito por ampliar su difusión.