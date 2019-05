La foto más sincera de Cristina Pedroche con la regla: “Me veo feísima, hinchada”

Cristina Pedroche suele compartir su día a día a través de las redes sociales. Frecuentemente podemos verla haciendo posturas imposibles de yoga, momentos con su marido Dabiz Muñoz o fotos de diferentes campañas para la que Cristina presta su imagen.

En la mayoría de estas imágenes la vemos de lo más sonriente y con muy buena cara. Pero Cristina ha querido demostrar que no todos los días son tan buenos y ha publicado una foto en la que la vemos un poco más seria de lo habitual.

"Me he hecho muchas fotos pero he decidido subir esta porque creo que es la que más me representa hoy", empieza escribiendo en el texto que acompaña la imagen. "Me duele mucho la tripa por la regla y estoy como sin ganas de nada, bueno de helado y chocolate sí. Me veo feísima, hinchada... Ayyy...todos los meses lo mismo", continúa.

Los seguidores de la presentadora han agradecido su sinceridad y que se hable de algo tan natural como es la menstruación, que aunque parezca mentira continúa siendo un tabú: "lo natural es lo más bonito". Y tampoco le han faltado consejos de numerosas usuarias que le proponen una segunda opinión médica, el uso de copas menstruales o de perlas de onagra.

Pero sin duda el comentario más repetido ha sido "si te quedas embarazada te librarás de la regla durante unos meses". ¡Parece que lo seguidores de la Pedroche están ansiosos por verle luciendo tripita!