Las fotos de Rosalía y Rauw Alejandro de vuelta a casa tras una larga noche de fiesta

"Iban un poquito pretérito pluscuamperfecto", "siguen viéndose bien hasta borrachos". Estos son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter tras las filtración de las imágenes de la "vuelta a casa" de Rosalía y Rauw Alejandro después de una larga noche de fiesta en Barcelona.

La pareja acudió este pasado miércoles a la Bresh de la sala Apolo, una fiesta cada vez más conocida alrededor del mundo en la que las tendencias musicales se convierten en las absolutas protagonistas. En la ciudad condal suele celebrarse en la sala Apolo y en Madrid es la Riviera el local que acoge la celebración, en la que es común ver caras conocidas. Lola Índigo o Tini Stoessel son otras de las artistas que se han dejado ver perreando y animando al público en más de una ocasión.

Así, cuando Rosalía y Rauw Alejandro aparecieron juntos en la cabina del Dj de la Bresh de Barcelona, se convirtieron en los absolutos protagonistas de la noche. Perrearon, se besaron, se hicieron arrumacos, interactuaron con el público... Incluso Rauw pinchó su propio tema, Punto 40. Lo único que le faltó al puertorriqueño fue hacer su propio challenge de TikTok.

Pero después de una larga noche siempre llega la hora de volver a casa.

Lo más común es intentar cazar un taxi, ya que ponerse al volante no es una buena idea si has bebido tantos combinados con naranja como Rosalía y Rauw, que no soltaron sus vasos ni cuando salieron a la calle en busca de transporte.

Parafraseando a uno de los mejores personajes de la ficción española... Las caras Juan, las caras.

Incluso algún fan se ha animado a convertir la imagen en la portada de una hipotética colaboración. La magia de las redes.