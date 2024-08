Las frases más polémicas de Rodolfo Sancho para defender a su hijo Daniel Sancho del crimen en Tailandia

El 5 de agosto de 2023, el hasta ese momento desconocido hijo de Rodolfo Sancho, se convirtió en protagonista de la actualidad por ser el presunto autor confeso de la muerte y el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en un hotel de Tailandia.

El terrible suceso protagonizado por Daniel Sancho también colocó el foco en su padre, uno de los actores con mejor reputación del panorama nacional, hijo de otro mítico intérprete, Sancho Gracia, que disfrutaba del éxito y la fama de sus trabajos aunque había aprendido a mantener su vida personal fuera del cerco mediático.

La noticia se convirtió en una auténtica pesadilla para el entorno más cercano del presunto asesino y Rodolfo Sancho decidióaislarse en Fuerteventura durante días mientras se dejaba asesorar por su equipo legal y comenzaban a preparar la defensa de su hijo que se podrían enfrentar a la pena de muerte, según las leyes de tailandesas.

Desde entonces y hasta hoy —a pocos días de conocer la sentencia— contadas han sido las ocasiones en las que el actor ha hablado ante los medios y, cuando lo ha hecho, la mayoría de las veces, sus palabras han levantado ampollas y han generado controversia por la actitud arrogante y la escasa sensibilidad mostrada por la víctima y su familia.

"No van a conseguir lágrimas de mí"

La primera de las polémicas declaraciones, por las que al día siguiente se disculpó, las hizo a las puertas de la cárcel de Koh Samui, el primer día que pudo visitar a su hijo a su llegada a Tailandia. A la salida, Rodolfo Sancho, atendió a los medios. "Que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando. Ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto, creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", aseguró con firmeza y un semblante serio.

Esas palabras fueron tildadas de prepotentes y duras, y al día siguiente quiso dar explicaciones y disculparse, alegando que en la jornada anterior había vivido momentos muy complicados. "Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso para sentirme firme y fuerte para ayudar a mi hijo", afirmó.

"Hay dos víctimas"

El martes 9 de abril, coincidiendo con el inicio del mediático juicio que se prolongó hasta el 2 de mayo, HBO estrenó el capítulo cero del documental El Caso Sancho que contó con el testimonio de Rodolfo Sancho desde la isla de Fuerteventura donde se refugió cuando saltó el escándalo. Era la primera vez que el actor hablaba en profundidad de lo ocurrido aquel 2 de agosto en el bungalow de la isla de Koh Phangan donde, presuntamente, su hijo asesinó a Edwin Arrieta.

Su simple aparición en esa producción ya fue cuestionada y sus abogados se vieron obligados a dar explicaciones. "Las declaraciones de Rodolfo son sinceras y se deben a una sola cuestión: cubrir la necesidad económica que tiene un padre para salvar la vida de su hijo", explicó en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Carmen Balfagón, la abogada de la familia Sancho que ha ejercido como portavoz a lo largo de todo este tiempo, y aseguraba que lo de Tailandia era "un pozo sin fondo" desde un punto de vista económico.

Solo unas horas después de que la plataforma subiese ese primer episodio —los otros tres capítulos aún no tienen fecha de estreno—, Rodolfo Sancho ya era tendencia en redes sociales y sus palabras fueron analizadas —y condenadas— en medios de comunicación o cualquier foro público.

Declaraciones como "justo antes de que todo esto ocurriera estuvo conmigo quince días en Fuerteventura, nos reíamos mucho, lo pasamos bien. Cocina que da miedo, con lo cual es maravilloso cuando viene", fueron objeto de burla y bromas. Pero otras sentencias como "hay dos víctimas, aunque solo hay un fallecido", despertaron la indignación de gran parte de la sociedad.

Tampoco pasaron desapercibidas algunas de las justificaciones que el actor de El Ministerio del Tiempo esgrimió para explicar ese terrible final: "El animal no piensa. No piensa a futuro, el animal actúa. Le acorralas y lucha" y "Mucha gente tiene una relación que es tóxica. Lo que pasa que esto ha detonado en algo tremendo, pero es que todo es un aprendizaje...".

"No tengamos un problema"

Desde que saltó la noticia de la detención de su hijo tras confesar el asesinato y el descuartizamiento del médico colombiano, Rodolfo Sancho se ha mostrado huidizo con la prensa y han sido varios los momentos en los que ha llegado a perder la paciencia con los reporteros encargados de cubrir la noticia.

El 10 de abril, a las puertas del juzgado de Kohn Samui, un día después de que empezase el juicio, el protagonista de Mar de Plástico vivió un tenso encuentro con los periodistas que intentaban arrancarle unas declaraciones en esas jornadas tan señaladas. "Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas...", pidió y lanzó una advertencia que fue muy comentada. "En este país está prohibido grabar a la gente en público o hacerle fotografías. No tengamos un problema. ¿De acuerdo? Os he pedido que me dejéis pasar", aseguró a los periodistas dando a entender que podría tomar acciones legales.

"Lo que no te mata, te hace más fuerte"

Solo un mes antes de poner rumbo a Tailandia para conocer la sentencia sobre su hijo, Rodolfo Sancho, en plena promoción de su último trabajo en el cine, la película Un paseo por el Borne, concedió una entrevista a la emisora esRadio que, de nuevo, le colocó en el ojo del huracán.

El actor aseguró en esa conversación que estaba bien, y que no estaba "amargado" ni "depresivo": "Estoy luchando en la vida y soy creedor de lo que no te mata, te hace más fuerte y más sabio", afirmaba.

"Intento llevar mi vida y todo pueden ser desgracias o retos. Soy de los que prefiere ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para adelante", concluía Sancho que de nuevo era criticado por la actitud soberbia con la que hablaba de lo ocurrido.