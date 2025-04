Selena Gomez, premiada como Mujer del Año mientras Justin Bieber pasa su peor momento

Fueron una de las parejas más icónicas de la generación milleniall, los mismos fans que ahora ven cómo Selena Gomez sube al cielo del éxito y Justin Bieber baja al infierno del desequilibrio y la desconexión personal.

El contraste de sus realidades se ha acentuado todavía más con el último reconocimiento a la intérprete de Calm Down.

Del éxito a la inestabilidad

Mientras Selena ha sido nombrada como Mujer del Año 2025 para Billboard como reconocimiento a su éxito mundial y su potente activismo en cuanto a salud mental, Bieber atraviesa un momento personal delicado que no ha pasado desapercibido.

Lleva meses en el centro de la polémica por exhibirse consumiendo marihuana y ha protagonizado varias agresiones a paparazzis, unas polémicas que se avivan todavía más con los vídeos de su paso por el Festival Coachella.

En ellos, el cantante aparece desorientado, ausente y con visibles problemas de equilibrio. Aunque su mujer Hailey Bieber no se ha pronunciado al respecto, varias fuentes aseguran que está muy preocupada por el futuro de Justin y que su relación de pareja atraviesa una fuerte crisis. Hace solo ocho meses que se convirtieron en padres del pequeño Jack Blues.

De padre mexicano y madre estadounidense, Selena Gomez ha conseguido cumplir el sueño americano con creces. A día de hoy, Selena Gomez se encuentra en uno de los momentos más sólidos de una trayectoria que comenzó 2002, cuando tenía solo 10 años, con la serie infantil Los Magos de Weverly Place.

La artista no solo triunfa con su marca Rare Beauty —que ha superado récords de ventas en la industria de la belleza—, sino que también se consolida como actriz con la serie Only Murders in the Building y está a punto de darse el sí, quiero con su prometido Benny Blanco, con el que ha producido y colabora en su disco conjuntoI Said I Love You First.

En el extremo opuesto, Justin, que no remonta desde 2022, cuando canceló su gira Purpose por problemas de salud, entre los que se encuentra el diagnóstico del síndrome de Ramsay Hunt, que provoca parálisis facial, vértigos y erupciones cutáneas.

Un romance juvenil que ahora sigue caminos separados

Selena y Justin comenzaron su relación en 2010, consolidándose rápidamente como la pareja favorita de los adolescentes. Eran jóvenes, guapos y famosos, así que no les costó convertirse en ídolos de masas que continúan despertando interés a cada paso que dan.

Su historia estuvo marcada por constantes idas y venidas hasta su ruptura definitiva en 2018. Poco después, Bieber se comprometió con Hailey Baldwin, con quien se casó el mismo año, mientras que Selena se enfocó en su recuperación personal y en fortalecer su carrera en solitario.