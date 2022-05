Gala MET: Rosalia interrumpe una entrevista de Nicki Minaj para decirle esto

Rosalía ha sido una de las protagonistas de la gala MET 2022 con un impresionante vestido de Givenchy de corte sirena con una falda repleta de volantes y decorado con bordados y pedrería. La artista ha completado el look con unas botas de plataforma y gafas de sol, para darle su toque personal.

Durante el evento, no ha dejado pasar la oportunidad de saludar a otras celebridades, pero sin duda uno de los momento más divertidos de la noche fue cuando vio a Nicki Minaj. Sin pensárselo, Rosalía se acercó a la rapera e interrumpió la entrevista que ésta estaba concediendo a una reportera para decirle algo que, suponemos, llevaba mucho tiempo esperando: "I love you, Nicki, I love you" (Te quiero Nicki, te quiero).

Por su parte, Nicki le sonríe y le da un beso, aunque ni de lejos muestra el mismo entusiasmo que la catalana por este encuentro.

También hemos visto a Rosalía posando junto a Bella Hadid o junto al rapero Jack Harlow.