"Preparada": la foto de Rosalía horas antes de la gala MET

Rosalía dice que está preparada. La cantante catalana ha publicado una serie de fotos en Instagram con un curioso look que hace sospechar que podría ser su estilismo (o la antesala del mismo) para asistir a la gala MET 2022.

No se ha confirmado su presencia pero este domingo compartió en Instagram varias fotos desde Nueva York, lo que hizo saltar los rumores. De confirmarse sería el segundo año de Rosalía en la gala MET.

Es verdad que en las fotos publicadas por Rosalía, la cantante aparece con una especie de mono ajustado negro y no respeta el dress code de la gala de 2022 (Gilded glamour o glamour dorado), pero no podemos olvidar que eso no le importa. En 2021, en su debut en la Gala MET, se saltó la temática y fue con un vestido hecho a partir de un mantón de manila.

¿Habrá pony en la MET?

A estas alturas los fans no tienen ninguna duda sobre su presencia, ni les preocupa si respetará o no el dress code de la gala. Lo que inquieta a los fans de Rosalía es otra cosa.

La cuestión ahora es: ¿será capaz de llevar la letra de La combi Versace al Museo Metropolitano de Nueva York? ¿Irá en pony a la gala?

Esto es lo que dice la canción del disco MOTOMAMI, ahora habrá que ver qué pasa con su presencia.

Más fría que tu baby mama

Nos fuimos 7:30

Llego a la Met en pony (ah)

Pa' que tú te enamores