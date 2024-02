El gallo de Alicia Keys, la caída de Lana del Rey, Taylor Swift y High School Musical... Los mejores memes de la Super Bowl

Un año más, la Super Bowl vuelve a acaparar todas las miradas dentro y fuera del deporte. Si el año pasado Rihanna se convirtió en la protagonista del evento con su vuelta a los escenarios y la noticia de su segundo embarazo, este año la atención mediática se la han disputado Usher, Travis Kelce y Taylor Swift.

El rey del R&B se hizo cargo de un show musical con homenaje a Michael Jackson, mientras que la pareja protagonizó el beso de la victoria. La cantante vivió en encuentro muy emocionada desde la grada, donde la acompañaron la rapera Ice Spice y la actriz Blake Lively. El estadio estaba lleno de estrellas. Justin Bieber, las Kardashian o Lady Gaga no se perdieron cómo los Kansas City Chiefs se hacían con la victoria.

El gallo de Alicia Keys

La cantante, que se sentó al piano para cantar con Usher su colaboración If I Ain't Got You, falló en su arranque y soltó un pequeño gallo se resonó en todas las casas.

La caída de Lana del Rey

La artista, que se encontraba con Taylor Swift, Blake Livey y Ice Spice en el momento en el que los Kansas marcaron el touchdown final, cayó presa de la emoción... Y se dio un buen golpe.

Taylor Swift y el himno nacional... A lo High School Musical

Como si de Gabriella Montez y Troy Bolton se tratara... Travis Kelce y Taylor Swift recrean (sin querer) la escena de High School Musical.

Una cerveza de un solo trago

Taylor Swift tenía sed...

"Lo hice, mamá, esto es por ti"

Usher interrumpió su show musical en el intermedio de la Super Bowl para dedicarle unas palabras a su madre.