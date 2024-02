Usher homenajea a Michael Jackson arropado por Alicia Keys en el espectáculo musical de la Super Bowl

Usher, popularmente conocido como 'el Rey' del R&B, rindió un homenaje a Michael Jackson y a la cultura afroamericana este domingo durante su actuación en el Super Bowl.

El artista, de 45 años, lució un guante blanco con brillos en su mano izquierda durante la mayor parte de la actuación, una prenda que popularizó Jackson, y replicó varios pasos de baile del ícono del pop, incluyendo el famoso "moonwalk".

Usher homenajea a Michael Jackson

Usher puso a bailar al Allegiant Stadium de Las Vegas al ritmo de éxitos de los 2000 como Yeah!, Love in This Club y My Boo en un espectáculo de 15 minutos, el más largo del Super Bowl en años.

Alicia Keys, Ludacris y Lil John suben al escenario

Un número musical que desbordó energía, donde el artista bailó incluso montado en patines, subieron también al escenario influyentes cantantes de la música afroamericana como Alicia Keys, Ludacris, H.E.R y Lil John.

Keys, vestida con un traje rojo, tocó el piano en vivo y cantó junto a Usher su éxito If I Ain't Got You.

Una colaboración memorable que quedó empañada por el gallo que le salió nada más iniciar la canción.

"Lo logré, mamá"

Pocos minutos después de iniciar la presentación, que comenzó sobre el campo de juego con decenas de bailarines y una banda de marcha, Usher saludó a su madre.

"Lo logré, mamá", dijo el cantante, mirando a las cámaras que retransmitieron el espectáculo a millones de espectadores. La Super Bowl es el evento deportivo más visto del año en Estados Unidos.

No es la primera vez que protagoniza un espectáculo de la Super Bowl. Usher ya que participó como artista invitado por la banda Black Eyed Peas en 2011.

Aun así, hacerse cargo del show en solitario era un sueño que ya puede presumir que ha logrado cumplir.