El ganador de Operación Triunfo que ahora arrasa en una de las orquestas nacionales más importantes

A Mario Álvarez lo conocimos en la séptima edición de Operación Triunfo, que se emitió en 2009 en Telecinco, con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias. Ese año entraron en la Academia concursantes como Ángel Capel, Patrizia Navarro o Sylvia Parejo, pero el primer puesto se lo llevó Mario Álvarez, que ganó el concurso por el 50,5 % de los votos frente al 49,5 de su rival, Brenda.

Ese año y los posteriores, el joven asturiano saboreó las mieles del éxito que ofrece un programa tan conocido como OT. Sacó su primer álbum en 2010, Voy a Ser Yo, y siguió probando suerte con varios sencillos Tiempo al Tiempo (2012) y Me Equivoqué (2013). Sin embargo, el formato terminó quemándose después de tantas ediciones y remesas de triunfitos, y la fama fue diluyéndose. "Tuve la suerte de elegir el repertorio del disco pero no el single", dijo en una reciente entrevista con Fórmula TV, donde también comentó la tensión que vivió dentro de la Academia. "Estaba tan nervioso en OT que tardé un mes y medio en masturbarme", dijo.

Aunque algunos concursantes optaron por dejar la música y recuperar sus trabajos, Mario Álvarez tenía claro que quería continuar subido a los escenarios costase lo que costase. "OT es el único talent que te permite vivir el fenómeno fan", asegura cuando echa la vista atrás. Eso sí, no le gusta cuando se utiliza el término triunfito como "despectivo".

El pasado 2019 se cumplieron 10 años de su victoria en el reality musical, una fecha que quiso recordar publicando un vídeo del momento en sus redes. "10 años de un momento inolvidable e inesperado que le cambia a uno su vida, un día que nunca olvidaré por toda la alegría que me produjo, un día en el que siempre estaré agradecido a toda la gente que se gastó su dinero para hacerme ganador, mil gracias por seguir ahí y por todo", escribió.

El éxito como vocalista de la orquesta 'Panorama'

El joven de 35 años forma parte de la Orquesta Panorama desde enero de 2016. Se trata de uno de los vocalistas principales de la agrupación, y lo cierto es que se trata de uno de los shows musicales en directo más conocidos de España. En Galicia y Asturias son un auténtico fenómeno de masas, donde el público se entrega al cien por cien en cada verbena a la que acuden.

Iluminación, sonido, bailarines, canciones propias... La Orquesta Panorama no escatima en detalles a la hora de entretener a toda la familia. En estos más de 4 años en la orquesta, Mario Vázquez ha recorrido cientos de puntos de la geografía española.

Trabajo como presentador de programas musicales

Después de su debut en la TPA en el programa Orquesta Principado en 2014, en 2018 se sumerge en el proyecto televisivo De Hoy no Pasa, del mismo canal.

Actualmente sigue presentando en la TPA, ahora en el programa OPSXXI, una evolución del inicial 'Orquesta Principado' que se emite todos los jueves a las 22:00h. "No me había planteado ser presentador, pero surgió", explicó a Fórmula TV. "Me he ido curtiendo como presentador y cogiendo tablas en las entrevistas".

Su vida personal

Más de 14.000 seguidores vigilan los pasos de Mario Álvarez en su cuenta de Instagram, donde comparte las mejores fotografías de sus actuaciones y grabaciones en televisión. Si damos un repaso por su perfil, encontramos románticas imágenes junto a su pareja, la modelo Ingridy Andrade.