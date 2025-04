Gerard Piqué y Clara Chía rompen después de tres años de relación

La pareja de Gerard Piqué y Clara Chía supuso toda una revolución para el mundo del corazón, pero también para la industria musical. Shakira les cantó en la BZRP Music Session #53, y pese a la discreción del futbolista y la joven, se convirtieron en los protagonistas de un romance de lo más mediático.

Han pasado tres años desde que empezaran su relación, alejada de los focos, y parece que el amor ha llegado a su fin. Según ha contado la periodista Adriana Dorronsoro en Vamos a ver, la pareja habría roto su relación sentimental.

Los presuntos motivos de la ruptura

Los últimos meses ya se ha hablado de posible crisis entre Piqué y Chía y se cuestionaba que continuaran viviendo juntos, y la periodista ha acabado por confirmar las especulaciones.

Fuentes muy próximas a la ya expareja confirmaban la crisis, al igual que la ruptura. Y la periodista ha señalado otras razones por las que el futbolista y la joven podrían haber puesto fin a su vida en común.

El mes pasado el deportista fue visto en Miami junto a una mujer pelirroja en una heladería. "Me hablan de terceras personas pero todavía no está muy claro", ha expresado Dorronsoro, no pudiendo concluir que tenga relación dicha chica con la ruptura.

Clara Chía y Piqué | Gtres

Por su parte, Pepe del real ha dado más información sobre la separación. Según el periodista, "ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, y él tenía todavía cierto recelo". "La familia de ella no estaba muy contenta con la relación que tenía con Piqué", ha añadido Kike Calleja.

Así fueron los inicios de Clara Chía y Gerard Piqué

La relación del futbolista y la joven se forjó en mitad de la polémica. Poco después de que Shakira y el ex jugador del FC Barcelona anunciaran su separación públicamente, empezó a sonar el nombre del nuevo amor del catalán.

Lo demás se convirtió en historia de la cultura pop. Shakira comentó que había sido "traicionada" y volcó en la música todos sus sentimientos sobre lo ocurrido.

En estos tres años que ha durado la relación, Clara Chía ha continuado con su anonimato pese a aparecer en algún momento dado en fotografías. De hecho, la joven nunca se ha pronunciado sobre Piqué.