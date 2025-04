Gerard Piqué y Clara Chía siguen juntos: "Hay pruebas de sobra"

No, Gerard Piqué (38) y Clara Chía (26) no habrían terminado su historia de amor. La relación, sobre la que Shakira habló sin tapujos en BZRP Music Session #53, seguiría viva a pesar de que Adriana Dorronsoro señalara su separación en Vamos a ver.

Según afirmó la periodista, el mes pasado el deportista fue visto en Miami junto a una mujer pelirroja en una heladería. "Me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro", expresó Dorronsoro. Sin embargo, nuevas fuentes aseguran que Piqué y Chía siguen juntos. Y no solo eso, sino que estarían viviendo un buen momento de su romance.

En Y ahora Sonsoles, la periodista y colaboradora Lorena Vázquez ha desmentido estos rumores: "Su entorno me dice que están muy sorprendidos con la información. Ni siquiera hay una crisis en el horizonte". Y ha añadido: "Hay pruebas de sobra de que siguen juntos, muchas personas les han visto".

Además, Europa Press ha capturado imágenes de la pareja juntaen el coche del futbolista después de conocerse la noticia de su supuesta ruptura. A falta de un pronunciamiento por parte de Piqué o de Chía, parece que ambos siguen dando rienda suelta a su amor.

Así fueron los inicios de Clara Chía y Gerard Piqué

La relación del deportista y la joven se forjó en mitad de la polémica. Poco después de que Shakira y el ex jugador del FC Barcelona anunciaran su separación públicamente, empezó a sonar el nombre del nuevo amor del catalán.

Lo demás se convirtió en historia de la cultura pop. Shakira comentó que había sido "traicionada" y volcó en la música todos sus sentimientos sobre lo ocurrido. A lo largo de su relación, Clara Chía ha continuado con su anonimato pese a aparecer en algún momento dado en fotografías. De hecho, la joven nunca se ha pronunciado sobre Piqué.