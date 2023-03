La gran reflexión de Laura Escanes sobre la diferencia de edad en las relaciones: "Me ha costado tiempo entenderlo"

Laura Escanes está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales.

La influencer acaba de ganar el premio Ídolo a Creador del Año, está felizmente enamorada del cantante Álvaro de Luna y tiene a su lado a su hija Roma, su gran amor.

En esta nueva etapa de su vida, la modelo está teniendo tiempo para reflexionar, y ha querido compartir uno de los pensamientos de los que se ha dado cuenta últimamente con sus seguidores y que mucho tiene que ver con su pasada relación con el publicista Risto Mejide, con el que se lleva 22 años (empezaron cuando el tenía 41 y ella 19).

"La frase de “el amor no tiene edad”, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos", ha sentenciado la influencer.

Estas declaraciones de Laura vienen justo después de la viralización de dos polémicos temas de Risto, que vienen de la mano: su nuevo noviazgo con una joven de 27 años y un vídeo en el que habla de la diferencia de edad en el amor, algo que parece estar presente en sus últimas relaciones.

"Cuando tu discriminas a una persona de raza negra eres un racista, cuando tu discriminas a una persona que ama a una persona del mismo sexo eres un homófobo, cuando tú discriminas a una pareja con diferencia de edad no tienes nombre, no existe un término", cuenta el presentador para Cuatro.

Como ha podido verse en una de las imágenes, a Mejide le dejaron un pepel en un libro tachándolo de pedófilo por su relación con Laura en Sant Jordi 2022, y ha hablado en distintas ocasiones de lo que suponía la diferencia de edad para él.

Más declaraciones polémicas

Hace un par de días al autor de Dieciséis notas le preguntaban en una entrevista en Catalunya Radio si cree que por su situación privilegiada en la sociedad (hombre blanco, cis, hetero, bien económicamente) está en igualdad de condiciones que una persona 20 años más joven que él a la hora de enamorarse.

"¿Por qué no? ¿Estás asumiendo que una persona 20 años más joven que yo no puede enamorarse? ¿No tiene conciencia para enamorarse? ¿No tiene libertad para enamorarse de quien quiera? ¿No tiene criterio para escoger de quién se enamora?, ha respondido ofendido al entrevistador, tachando su punto de vista de machista y edadista.

El entrevistador le ha dicho que se cuestiona que la frase de "el amor no tiene edad" sea verdad o no (al igual que Escanes), y Risto ha seguido en sus trece, insistiendo en que le diga que cuál es el límite de diferencia de edad para poder enamorarse, sin querer entender otro punto de vista o la finalidad de la pregunta.

Un tema candente del que no se ha parado de hablar las últimas semanas en las redes sociales.