La iniciativa con la que The Eras Tour de Taylor Swift está recaudando fondos para Valencia por la DANA

Taylor Swift actuando en su 'The Eras Tour' en Londres | Getty Images

No cabe duda de que la DANA que ha golpeado a Valencia, a pesar de las duras consecuencias, está despertando el lado más solidario de muchos. Artistas como Ana Mena, Lola Índigo o Rozalén se han manifestado a través de redes para dar eco a la situación que está sufriendo los valencianos.

Esto también ha repercutido fuera de nuestras fronteras. De hecho, ya hay una gran estrella internacional que, de forma indirecta, está ayudando a recaudar fondos: Taylor Swift. Hay quien está utilizando su The Eras Tour como altavoz para esta causa solidaria. Se trata de Tess Bohne, quien se encarga de retransmitir a través de directos en redes varios de los espectáculos de la cantante de Cruel Summer.

La autodenominada livestream queen ha abierto una página en el portal de crowdfunding Go Found Mepara recaudar incentivos económicos para el Banco de Alimentos de Valencia con el objetivo de "proporcionar ayuda inmediata a los residentes afectados y apoyar los esfuerzo de recuperación a largo plazo". Con el lemaSwifties For Spain: Flash Flood Relief, Tess destinará todo lo recaudado para suministrar alimentos, agua, ropa y productos de higiene.

Tal y como muestran las redes, en un principio, la cifra límite de recaudación estaba marcada en 13.000 dólares, sin embargo, esto ha superado las expectativas, poniendo el tope en 25.000 dólares. De momento, la iniciativa de Bohne lleva más de 19.000 dólares recaudados.

Tess está utilizando varios métodos para dar voz a esta iniciativa, como sus stories de Instagram. Asimismo, a través de sus directos, Bohne ha estado colocando un código QR durante los conciertos de Taylor para quien quiera pueda dar su donativo.

La reacción de las redes

Los swifties han dado altavoz a esta iniciativa y han sido muchos quienes han agradecido a la 'reina del livestream' su iniciativa. “Comunidad es esto” o “está llegando al resto del mundo” son algunos de los mensajes con los que los fans de Taylor Swift han mostrado sus emociones por esta causa.

No obstante, esta no es la primera iniciativa que lleva Tess. Hace dos días, la swiftie utilizaba sus redes como altavoz para recaudar fondos a beneficio de Coburn Place, una entidad que ofrece ayuda a las víctimas de violencia doméstica. Superando con ello los 34.000 dólares recaudados.

De Ana Mena a Lola Índigo, los artistas volcados con la DANA

Es algo de lo que nos hemos hecho eco en EuropaFM. Todas las miradas están puestas en Valencia. Incluso, los artistas del panorama nacional están promoviendo su solidaridad con diversas iniciativas. Ha sido el caso de Ana Mena, quien, tras su concierto en Avilés, se dispuso a traer todo tipo de utensilios a la asociación Club Xente Xoven en Serín, como "abrigos, mantas, comida para personas y animales, agua, pañales, potitos, escobas" tal y como recoge El Comercio. Asimismo, durante su último concierto, la de Estepona invitó a su público a que colaborar y así ayudar a las víctimas de la DANA.

También Lola Índigo se ha sumado a esta causa. La cantante de Ya No Quiero Na ha estado en otro punto de recogida de suministros en Madrid. La artista granadina, en declaraciones a EuropaPress y Gtres ha hecho mención a la falta de agua, mascarillas y medicinas."Hay mil puntos de recogida, que se acerquen al que puedan. Si tienen máquinas de limpiar que no estén usando, que las manden; botas, guantes... cualquier cosa. Valencia está desabastecida y no hay nada en las tiendas" ha comentado.

Otra artista que ha utilizado sus propios medios para ayudar a los afectados por la DANA es Rozalén. La artista de La Puerta Violeta ha difundido por redes varias formas de donación para ayudar a Letur, municipio de Albacete que también ha sufrido las consecuencias de la DANA.

La cantante ha compartido desde números de teléfono de emergencias para quien lo necesite, así como una cuenta bancaria para recaudar fondos para Letur.