Kamala Harris o Donald Trump: a quién votan las grandes estrellas de la música

La cuenta atrás ha comenzado y tras una intensa campaña electoral, en la que los candidatos han sacado toda la artillería, las urnas están preparadas para que este 5 de noviembre más de 240 millones de estadounidenses depositen su voto.

Kamala Harris, la candidata demócrata que sucede al presidente Joe Biden, y Donald Trump, el polémico candidato republicano que ya salió elegido en 2016, conscientes del golpe de efecto que puede tener entre sus votantes el apoyo y la presencia de rostros conocidos, han contado en sus mítines con estrellas del cine, los medios y, por supuesto, la música.

Estos son los cantantes y músicos que se han posicionado a favor de cada uno de los candidatos y han llamado al voto a sus millones de seguidores.

Los apoyos de Kamala Harris

Beyoncé

Su canción Freedom es el himno de campaña de la candidata demócrata y tarde o temprano su aparición en uno de sus mítines tenía que suceder.

Pues el pasado 25 de octubre, lo hizo. Fue en Houston (Texas), la ciudad natal de la artista, y las imágenes de su presencia, así como su discurso, dieron la vuelta al mundo.

"No estoy aquí como una celebridad, no estoy aquí como un político. Estoy aquí como una madre. Una madre que se preocupa profundamente por el mundo en que viven mis hijos y todos nuestros niños, un mundo en el que tenemos la libertad para controlar nuestros cuerpos, un mundo en el que no estamos divididos", proclamó la intérprete de Hero asegurando que Kamala Harris cimentará la promesa de "libertad inscrita en la idea de nación estadounidense".

Lady Gaga

La intérprete de Alejandro ha querido estar con la candidata demócrata en el cierre de campaña celebrado en Filadelfia y ha interpretado al piano The Edge of Glory. Ricky Martin ha sido otro de los artistas que ha acompañado a Kamala en este último acto electoral.

"Durante más de la mitad de la vida de este país las mujeres no tuvimos voz. Criamos hijos, mantuvimos unidas a nuestras familias, apoyamos a los hombres cuando tomaban decisiones, pero mañana las mujeres formarán parte de la toma de decisiones”, fue el alegato que Lady Gaga lanzó a favor de Kamala Harris.

Bruce Springsteen

El Boss ha sido uno de los principales apoyos públicos de Harris, incluso antes de que fuese elegida como candidata oficial por el Partido Republicano.

Apareció en campaña —y dio un miniconcierto— junto a su gran amigo Barack Obama y los actores Samuel L. Jackson y Spike Lee en un simbólico escenario: Filadelfia en Pensilvania, estado clave en las elecciones.

"Es el candidato más peligroso que he conocido en mi vida", aseguró la estrella mundial del rock sobre Donald Trump en el vídeo que difundió en sus redes al inicio de la campaña, el pasado 3 de octubre.

Taylor Swift

Su primera aparición en la contienda electoral fue una gran mentira. A finales de agosto, Donald Trump compartió unas imágenes generadas por IA en las que la protagonista de The Eras Tour mostraba predilección por el expresidente republicano.

A los pocos días, Taylor Swift descargó su rabia en redes sociales y mostró su total apoyo a Kamala Harris. "Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voy a votar por @kamalaharris porque ella lucha por los derechos y causas que creo que necesita un guerrero para defenderlos. Creo que ella es una líder firme y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos", aseguraba en la publicación.

La cantante firmó ese comunicado como'La mujer de los gatos sin hijos', en clara respuesta a un antiguo comentario de JD Vance, el compañero de viaje de Trump, que aseguró que las mujeres sin hijos no tienen el mismo interés en el futuro del país que quienes sí tienen descendencia.

Bad Bunny

"Están pasando muchas cosas, como, no sé si lo sabías, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico". Estas palabras del humorista Tony Hinchcliffe durante un mitin de Donald Trump provocaron la reacción inmediata del artista latino que ha batido todos los récords.

Además de compartir varios fragmentos del discurso de Kamala Harris en stories confirmando su total apoyo, el martes 29 de octubre subió a su feed de Instagram, donde tiene casi 46 millones de seguidores, un especial vídeo sobre Puerto Rico, el que se proyectó antes de sus conciertos del 10 y 11 de diciembre de 2021 en San Juan, acompañado de una sola palabra: garbage (basura).

Ricky Martin

Igual que Bad Bunny, Ricky Martin también reaccionó a las declaraciones de Tony Hinchcliffe mostrando su apoyo a la candidata demócrata.

Desde que en ese acto se habló de Puerto Rico como una isla de basura y se despreció a los latinos, el cantante de La vida loca, de ideología más bien centrista, no ha dejado de compartir mensajes para animar a los puertorriqueños a defenderse votando a Kamala Harris.

Jennifer Lopez

La del Bronx es otra de las artistas indignadas con los mensajes de menosprecio a los boricuas —los nativos de Puerto Rico— y a la comunidad latina en general.

Como reivindicación y protesta, la artista ha recuperado en su perfil de Instagram un fragmento de su actuación en la Super Bowl de 2020 donde interpretaba junto a su hija Emme una versión de su tema Let’s get loud mezclado con la mítica canción de Bruce SpringsteenBorn in the USA.

Desde sus redes sociales, además de apoyar a Kamala Harris, anima con vehemencia a los puertorriqueños y a los latinos a votar por la candidata demócrata en masa.

Billie Elish

"Vota como si tu vida dependiera de ello, porque así es", sentenció Billie Elish en Instagram en un vídeo que colgó junto a su hermano Finneas y que tiene más de tres millones de ‘me gusta’.

"Votamos por Kamala Harris y Tim Walz porque están luchando para proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia", asegura Elish, poniendo el foco en la importancia que tienen estas elecciones para su generación y las siguientes.

En esta valiosa lista hay que incluir también a John Legend, Ariana Grande,Kesha, Pink, Demi Lovato y Cardi B.

Los apoyos de Donald Trump

Anuel AA

Tan incondicional es el apoyo del reguetonero nacido en Puerto Rico —sí, la isla flotante de basura— que su foto de perfil en Instagram estos días es una instantánea junto a Trump en el mitin que dio en el mes de agosto en Pensilvania.

"Todos lo sabemos. El mundo lo sabe. El mejor presidente que el mundo ha visto. Su nombre es presidente Trump", proclamó el exnovio de Karol G sobre el escenario mientras pedía el voto de los puertorriqueños para el republicano.

Ese mismo acto también contó con la presencia de Justin Quiles, otro de los reguetoneros que han saltado desde Puerto Rico al mundo y que, igual que Anuel AA, orgulloso mostró su apoyo al expresidente, a pesar de las polémicas políticas que Trump aplicó para la isla en 2017 tras el paso del huracán María que se saldó con miles de muertos.

¿Nicky Jam?

Otro puertorriqueño, otro reguetonero, Nicky Jam también se ha posicionado como firme defensor de las políticas de Trump. Su participación en un mitin del candidato en Las Vegas le situó en el centro de la polémica y hasta el grupo mexicano Maná, con quien comparte la canción De pies a cabeza, rompió su relación con él argumentando que “Maná no trabaja con racistas”.

Días después, la postura de Nicky Jam ha dado un giro de 180º y así lo explicó en sus redes sociales: “La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde viven muchos latinos, vivimos muchos latinos, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía. Y él siendo negociante pensé que era el mejor movimiento. Nunca en mi vida pensé que un mes después un comediante iba a venir a criticar a mi país y a hablar mal de mi país. Y por eso renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump”. Aunque tampoco va a apoyar a Kamala Harris y directamente no quiere identificarse con ningún partido político.

Billy Ray Cyrus

El cantante de country y padre de Miley Cyrus también es una de las caras famosas que apoya la candidatura del magnate y hace unas semanas participó en el mitin que dio en Nashville (Tennessee).

Durante el acto, Trump aprovechó la presencia su presencia para atacar a su hija, con la que no mantiene relación desde que se divorció en 2022 de Leticia Jean Cyrus-Purcell, madre de la cantante. “Billy Ray Cyrus está aquí. ¿Dónde está Billy Ray? Está por acá en algún lugar, él es genial. Es un tipo conservador. Le dije, ¿cómo conseguiste tener una hija tan liberal? ¿Cómo ocurrió eso?”, ironizó el candidato.

Kanye West

Que el rapero es un fiel votante de Trump no es una novedad y en esta campaña —cuando declinó definitivamente la opción de volver a presentarse como candidato como hizo en las elecciones de 2020— ha participado de forma activa como aliado del millonario Trump mostrándole su apoyo a lo largo de estos meses.

En el mes de agosto, West y su ¿mujer? se presentaron por sorpresa en el mitin que el candidato republicano dio en Beverly Hills y se convirtieron en las estrellas del encuentro cuando un grupo de jóvenes rodearon su Tesla y comenzaron a vitorearle.

A esta lista de polémicos artistas se unen también la rapera Azealia Banks, el rapero country Jason Aldean, el músico y actor Kid Rock, y la polifacética M.I.A.