Las nuevas fechas para los conciertos de Aitana en el Bernabéu

Aitana ha sido la primera artista afectada en reaccionar por la cancelación de los conciertos en el Bernabéu hasta, mínimo, marzo de 2025. La catalana ha anunciado dos nuevas fechas para sus espectáculos suspendidos en un vídeo donde aparece visiblemente afectada por la noticia.

"Me da mucha tristeza deciros que todos los conciertos del Bernabéu se tienen que cancelar o posponer estos meses", ha dicho poco después de que la noticia viera la luz a través de la prensa. "No está en mi mano y me gustaría que con este vídeo por lo menos deciros que tenemos dos nuevas fechas, que os prometo que va a ser algo completamente increíble, que lo voy a dar completamente todo".

También ha pedido disculpas a su público por las molestias, aunque la decisión es únicamente del Real Madrid. "No puedo explicaros lo que siento ahora mismo, sobre todo por vosotros. Sé perfectamente que hay mucha gente de fuera de Madrid, fuera de España incluso que ha comprado obviamente billetes, hoteles o apartamentos para poder estar durante esos días, y habéis organizado todos vuestra vida y vuestras Navidades alrededor de eso", ha lamentado.

Aun así, Aitana y su equipo han sido rápidos a la hora de anunciar las nuevas fechas para sus conciertos, que estaban previstos para los días 28 y 29 de diciembre de 2024 y que tenían todas las localidades vendidas. "Yo ya puedo veniros con una solución: el 27 y el 28 de junio [de 2025], ya me han confirmado que tenemos esas nuevas fechas. Quien quiera obviamente mantener su entrada va a seguir siendo su entrada", ha informado la artista el viernes 13 de septiembre por la noche.

El proceso de devolución de entradas

GTS Management, el área de GTS encargada de representar a Aitana, han explicado cómo funcionará el sistema de devolución de entradas.

"En relación a las entradas compradas a través de la tienda oficial de Aitana (aitanamusic.es) y gestionadas por Enterticket, a partir del próximo miércoles 18 de septiembre se habilitará en la misma página web un formulario para solicitar la devolución de las mismas. En dicho formulario, que se enviará, además, vía e-mail y en el que se podrá solicitar la devolución tanto del evento del día 28 de diciembre como del día 29 de diciembre se deberá indicar, en primer lugar, el e-mail de compra y, a continuación, elegir qué entradas se quieren devolver", explica el comunicado que ha publicado GTS Management.

El formulario estará disponible a lo largo de 14 días naturales, contando a partir del miércoles 18 de septiembre. Luego, entre el viernes día 4 de octubre y el 11 de octubre, se realizarán las devoluciones oportunas de entradas. "Las devoluciones se realizarán incluyendo los gastos de gestión al mismo medio de pago (tarjeta) con el que se compraron las entradas", confirma el área de representación de GTS.