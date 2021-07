Hailey Bieber corrige a Justin Bieber en Instagram para evitar que sus fans piensen mal

O quería generar debate o estaba despistado, sólo así se entiende uno de los últimos comentarios de Justin Bieber en Instagram.

El cantante ha compartido una foto con su mujer, la modelo Hailey Bieber, y la ha acompañado de tres palabras: "Mamá y papá".

Casi dos años después de su boda —se casaron en septiembre de 2019—, estas palabras podrían llevar a confusión... Menos mal que ha entrado en escena Hailey para corregir a su marido y evitar que salten las alertas entre sus fans.

"Creo que deberías cambiar este comentario a 'Mamá y papá perro' antes de que nadie lo malinterprete", matiza Hailey.

Justin, Hailey y los hijos

Justin Bieber reconoció a finales de 2020, durante una entrevistas con Ellen DeGeneres, que le gustaría ser padre pero aún no es el momento.

El motivo de que no sea aún el momento es su mujer, Hailey, ya que según contó Bieber aún le quedan tareas pendientes.

"Me parece que a Hailey aún le quedan algunos objetivos por cumplir como mujer y creo que aún no está lista. Y me parece muy bien", dijo el cantante de 27 años.

Bieber, que tiene tres hermanos pequeños por parte de padre, asegura que le gustaría tener familia numerosa: "Me encantaría tener una pequeña tribu, pero estamos hablando de su cuerpo y será lo que ella decida... Creo que le gustaría tener unos cuantos, por lo menos dos o tres".