Hailey Bieber, hospitalizada tras sufrir los síntomas de un derrame cerebral: así se recupera

Hailey Bieber acaba de sufrir uno de los mayores sustos de su vida. La modelo, casada con Justin Bieber desde 2018, tuvo que ser ingresada en un hospital el pasado jueves tras sufrir un derrame cerebral mientras se encontraba en su casa junto al cantante.

Así lo ha revelado ella misma este pasado sábado en su cuenta de Instagram, donde ha explicado que ingresó con "síntomas parecidos a los de un ictus" causados por un coágulo de sangre en su cerebro. La esposa del cantante tuvo entonces que ser hospitalizada en un centro médico de Palm Springs a causa de esta emergencia.

"El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital. Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno", explicó la hija del actor Stephen Baldwin.

A pesar del susto inicial que supuso, la modelo, de 25 años, ha confesado que este problema médico se solventó rápido y que ya está recuperándose en casa: "Mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas. Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me va bien, y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron".

Hailey Bieber ha querido, además, agradecer el apoyo de todas las personas que, durante este duro momento, han estado a su lado y la han ayudado a sanar: "Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y el amor".

Según ha revelado la revista TMZ, esta afección afectó especialmente a Hailey en "la forma en que se movía", unos síntomas mucho más típicos en personas de edad avanzada.

Otro revés de salud para los Bieber

Este es el segundo revés de salud para el matrimonio Bieber, después de que el cantante Justin Bieber diera positivo por coronavirus el mes pasado y tuviera que cancelar algunos de sus últimos conciertos. Sin embargo, el cantante canadiense de 28 años ya se encuentra completamente recuperado de la enfermedad.