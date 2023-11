Harry Styles cambia de imagen y se rapa el pelo

¡Adiós, pelazo! Harry Stylesha decidido rapase y estrenar nueva imagen.

El cantante de As It Was ha sido fotografiado con este look en el concierto de U2 en Las Vegas Sphere al que asistió con su actual pareja, la actriz canadiense Taylor Russell.

Las imágenes del intérprete no han tardado en hacerse viral, y lo han hecho por partido doble. Por un lado, se especula el motivo tras este cambio de imagen —¿será una película?— y por otro, se confirma la relación entre Styles y Russell.

La pareja saltó a los medios el pasado agosto cuando fue pillada en actitud muy cariñosa en Londres, donde la actriz interpretaba una obra en el prestigioso National Theatre.