El hermano de Ariana Grande celebra 20 meses de sobriedad

Ariana Grande puede estar feliz. Después de una etapa un tanto errática, en la que tuvo que vivir el fallecimiento de su ex pareja Mac Miller, la ruptura con Pete Davidson, ahora llega su renacer como ave fénix. Su nuevo álbum 'Thank U, Next' es toda una declaración de intenciones y, además, una herramienta perfecta para pasar página y dejar a un lado ese pasado lleno de lágrimas y oscuridad.

Así, además de romper todos los récords con este nuevo disco (que ha igualado en reproducciones a The Beatles), la cantante puede estar orgullosa de su hermano mayor, Frankie Grande. El joven, de 36 años, ha celebrado en su perfil de Instagram que lleva 20 meses sin probar ni el alcohol ni las drogas.

"Estoy muy orgulloso, no ha sido fácil. Cuando vuelves a estar sobrio... sigue adelante. Tienes que lidiar con los mismos altibajos que mientras consumías, pero ahora ya no cuentas con la posibilidad de anestesiarte. Lo sientes, lo sientes todo. Lo bueno y lo malo, pero eso también encierra cierta belleza. En los últimos veinte meses he experimentado pérdidas, pero también amor. He sentido alegría y dolor, pero la cuestión es que... sentí algo. Y eso es un regalo en sí mismo", ha escrito junto a un selfie en el espejo.

Por su parte, Ariana, ha querido brindarle todo su apoyo con unas bonitas palabras en Twitter: "Chico, te amo. Felices 20 meses. He estado escribiendo y borrando porque todo lo que escribo me hace llorar. Creo que eres un superhéroe y estoy orgullosa de ti. Todos saben lo difícil que es esto y lo fuerte que has sido. Felicidades y gracias a Dios".