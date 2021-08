La hija de Matt Damon le da a su padre una importante lección sobre homofobia

Ocurrió hace pocos meses. Durante una comida familiar Matt Damon usó la palabra faggot (maricón en español) y automáticamente, una de sus hijas se levantó de la mesa y le recriminó que la usara. Se fue a su habitación y escribió un texto sobre por qué es un insulto hacia la comunidad LGTBIQ+ y lo peligrosa que es, y el actor se rindió: "No volveré a usar esa palabra, retiro el insulto".

Damon se excusó en una entrevista posterior con The Sunday Times. "La palabra que mi hija dice que es un ‘insulto para un homosexual’ se usaba comúnmente cuando yo era un niño, con una aplicación diferente. Hice una broma y recibí un castigo". El actor asegura que desde ese momento borró la palabra de su vocabulario.

Sin embargo, esta reacción no ha recibido precisamente una buena respuesta de la comunidad LGTBIQ+. Por ejemplo, el cómico Travon Free le recriminó indirectamente que se diera cuenta solo "hace meses". Y otro compañero de profesión, Billy Eichner, se preguntó con qué palabra habría sustituido la primera.

No es la primera vez que el actor de El indomable Will Hunting se mete en líos con esa comunidad. En 2015, cansado de que se rumoreara que había una relación entre él y Ben Affleck, opinó que "eres un mejor actor cuanto menos sepa la gente sobre ti. Y la sexualidad es una gran parte de eso. Seas gay o no, la gente no debería saber nada de tu sexualidad porque es uno de los misterios con los que deberías jugar". El colectivo LGTBIQ+ se tomó esta declaración como una manera de decir que es mejor que se queden en el armario.