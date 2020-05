La hija de 'La Roca' no se cree que su padre sea la voz de Maui, el semidiós de la película 'Vaiana'

La película 'Vaiana' cuenta la historia de Vaiana, una joven de Hawái que debe navegar por el océano en busca de una isla perdida y así salvar a su pueblo con la ayuda del semidiós Maui. En EEUU tanto la película como la protagonista se llaman 'Moana', que significa "mar profundo", pero en España hubo que hacer este cambio por un problema de registro de la marca.

Precisamente es el actor Dwayne Johnson en el que puso voz al semidiós Maui en la versión estadounidense del film, un personaje con una complexión física muy parecida a la de La Roca. Maui canta uno de los principales temas de la película, y esta canción es la que el actor le ha puesto a su hija pequeña.

El actor pretendía que su hija se diese cuenta de que es la voz de su padre la que canta la canción, pero probablemente los dibujos animados eclipsen a la niña y no sea capaz de entender que lo que ha hecho su padre es doblar al personaje de Disney. Eso sí, la escena juntos es de lo más tierna y, por mucho que el actor se lo explica y le canta, la pequeña siempre termina respondiendo 'no' a la pregunta "¿es papá Maui?".

"Damas y caballeros, mi bebé Tia finalmente cree... Oh, espera. No importa. Todavía se niega a creer la leyenda urbana de que su papá es en realidad Maui. A este ritmo, incluso es pura especulación que su papá también es La Roca. Felizmente me reiré mientras tenga este vínculo padre / hija", escribía el actor en sus redes junto al vídeo.