Hilary Swank, embarazada a los 48 años: "Un auténtico milagro"

La actriz Hilary Swank está embarazada de mellizos. La intérprete de 48 años, famosa por películas como Million Dollar Baby o Boys don't cry, ha contado la feliz noticia en su perfil de Instagram publicando un vídeo para mostrar su incipiente barriga.

"Cooming soon... double feature", dice el comentario escrito por la actriz. Algo así como "próximamente doble función".

Hilary Swank y su pareja esperan mellizos y así lo ha contado este miércoles en el programa Good Morning America de ABC News: "¡Voy a ser mamá! Y no solo de uno, sino de dos".

La intérprete no ha dicho cuándo nacerán los pequeños pero sí ha insinuado que lleva un tiempo ocultando su embarazo. "Es tan agradable poder hablar de ello y poder compartirlo", ha dicho la actriz, a la que ya no le sirve la ropa de siempre.

"Ha empezado a no caberme, así que el otro día tuve que cortarme los vaqueros. Y ponerme una chaqueta que no aparecía en la escena anterior", ha contado sobre el rodaje en el que está inmersa. "Eso no es continuidad", le dijeron desde dirección. Swank les dijo que funcionaba y podrían conseguir que funcionase: "Si eres un productor ejecutivo puedes hacerlo, aunque es raro", bromeó.

Swank está realmente emocionada con este embarazo: "Es una bendición. Es un auténtico milagro. Es increíble".

Quién es la pareja de Hilary Swank y futuro padre

El padre es el empresario Philip Schneider, con quien Hilary Swank lleva casada desde 2018.

La pareja empezó su relación en noviembre de 2016 y se casó dos años en un bosque. La boda fue, en palabras de la actriz, "un sueño hecho realidad".

La actriz llevó un espectacular diseño de Elie Saab Haute Couture, que se tardó en realizar 150 horas. "Quería algo romántico que fuera tan atemporal como la arboleda de secuoyas del lugar donde nos íbamos a casar y vaya si lo ha conseguido. Ha superando todas mis expectativas. Es todo lo que había imaginado y más".