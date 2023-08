La historia tras el despido de un guardia de seguridad de Taylor Swift: "Estaba haciendo mi trabajo"

Su nombre es Calvin Decker y su caso ya está ocupando titulares en la prensa digital. Se trata del guardia de seguridad que formaba parte del equipo de trabajo de The Eras Tour, la gira con la que la cantante Taylor Swift está haciendo historia.

En la parada del tour de la intérprete de Shake It Off en Minneapolis, el joven Decker trabajaba en el cuerpo de seguridad que rodeaba el escenario cuando una pequeña decisión ocasionó su despido.

Según explica el propio Calvin en su cuenta de TikTok, el canal por el que ha hecho pública toda su historia (con cinco vídeos suma 17.000 seguidores), él solicitó el trabajo de seguridad para poder asistir a un concierto de Swiftsin pagar el precio de la entrada. Su vídeo cantando y moviéndose al ritmo del tema Cruel Summer durante el espectáculo en el U.S. Bank Stadium, que tuvo lugar en junio, se viralizó en cuanto una de las asistentes lo publicó en internet.

Como consecuencia del fenómeno viral, Decker quiso contar su experiencia en el show como trabajador "encubierto". "No se me permitía dar la espalda al público y ver la actuación de Taylor. Después de la primera noche, me di cuenta de lo cerca que estaba de mí. Así que quería conseguir una foto para documentarlo", contó.

La forma de conseguirlo fue sencilla: "Entregué estos pequeños trozos de papel que decían: 'no se me permite tener mi teléfono fuera, pero si Taylor viene justo detrás de mí, por favor tómame una foto y envíamela a mi número".

Tres fotos después, un vídeo viral y dos meses más tarde, Calvin ha vuelto a su cuenta de TikTok para actualizarnos las noticias sobre esta historia.

"No esperaba hacer una segunda parte sobre ese vídeo", comienza su relato. "Sin embargo, tengo una actualización sobre mi TikTok cantando a Taylor Swift como guardia de seguridad en Minneapolis. Resumiendo, me despidieron por ello", cuenta directamente el swiftie.

Su antigua empresa de seguridad le dio la noticia: "Tenían una regla que prohíbe hacerse fotos con cualquiera de los artistas", a lo que alega: "Yo no hice nada más allá de pedir fotos, que es lo que sucede en cualquier otro concierto. Nunca saqué mi propio teléfono y, por encima de todo, me aseguré de que Taylor Swift estuviera a salvo y de que todos los fans se lo pasaran bien. Estaba haciendo mi trabajo".

Decker intentó remendar el problema y propuso borrar sus TikToks. "La mujer de recursos humanos me dijo que hablaría con su jefe para ver qué se podía hacer y que me llamaría después de unas breves vacaciones. Esperé y esperé y, después de más de un mes, no volví a saber nada hasta que me programaron para trabajar", cuenta.

Después de trabajar su jornada de siete horas, Decker explica que fue abordado por Recursos Humanos para ser despedido oficialmente.

A pesar de la mala noticia, el afectado pide que no se envíe "odio" a la empresa ni a su jefe, a los que no guarda "ningún rencor".