Holly Madison, exconejita Playboy, revela su primera noche con Hugh Hefner: "Me sentí mortificada y avergonzada"

NO ESPERABA TENER SEXO

Holly Madison, una de las exconejitas Playboy más populares, ha explicado cómo fue el traumático primer encuentro con el fundador de la marca, Hugh Hefner.

Holly fue pareja de Hefner entre 2001 y 2008, cuando una las novias del magnate dejó una "plaza libre" en la famosa mansión. En su primer encuentro, Madison pensaba que tendría algo así como una primera cita con Hefner pero la cosa no fue cómo ella esperaba.

“Realmente no sabía qué pasaba con sexualmente con Hefner y sus parejas. Imaginaba que había algo de sexo, y estaba preparado para eso. Pero no estaba preparada para lo que iba a suceder. No necesariamente esperaba tener sexo esa noche. Pensé que sería más una primera cita”, ha revelado la mujer de 41 años en el podcast Power: Hugh Hefner.

Madison acudió a ese primer encuentro pensando que, según viese cómo avanzaban las cosas, decidiría tener sexo o no con Hefner. Sin embargo, la situación no le dejó mucha opción a elegir: "Literalmente se tiró encima mío. Y después de lo que sucedió, me sentí mortificada y avergonzada y tuvo un impacto emocional mucho mayor en mí de lo que pensé".

Hugh Hefner con sus novias Kendra Wilkinson, Bridget Marquardt y Holly Madison // Getty

La modelo ha explicado que lo que realmente le horrorizó no fue tener sexo con el magnate, sino la exposición pública que eso iba a tener inmediatamente: "Fue más el aspecto grupal que estaba totalmente fuera de mi zona de confort, y esa sensación de, ‘Wow. Eso sucedió. Todo el mundo sabe que sucedió".

"De repente, sentí que todos iban a saber de mí y me horroricé", ha añadido.

"Sentí que no podía retroceder, así que también podría obtener lo que vine a buscar"

Madison también se ha mostrado muy sincera confesando el motivo por el que no huyó de allí tras esa primera experiencia tan traumática. La exconejita ha revelado que sentía una "gran admiración" por Hugh Hefner, incluso antes de convertirse en una de sus novias: "Sentí que no podía retroceder, así que también podría obtener lo que vine a buscar".

De esta manera, Holly se convirtió en una de las tres parejas de Hefner y mantuvieron una relación sentimental durante ocho años. En ese tiempo, Madison ascendió a conejita principal de toda la mansión y protagonizó el reality Girls Next Door, que narraba las vivencias de estas jóvenes mujeres cuyo sueño era habitar en la mansión Playboy.

Este programa de televisión hizo que Madison alcanzara la fama, aquello que "vino a buscar". También hizo el reality Holly's World, basado en su vida en el Planet Hollywood de Las Vegas, donde protagonizó el espectáculo burlesco Peepshow