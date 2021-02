El impactante vídeo rapando la cabeza a la actriz Paula del Río de 'El Internado: Las Cumbres' al estilo V de Vendetta

Uno de los momentos más duros que tienen que experimentar ciertos actores a lo largo de sus carreras profesionales son los cambios de look radicales para sus papeles.

La mayoría de las veces, un cambio de color en el cabello o incluso un nuevo corte de pelo simple suelen ser más que suficientes. Sin embargo, hay veces que el cambio debe ser más radical y con resultados permanentes.

Una de estas situaciones fue la que tuvo que vivir Paula del Río para meterse en el papel de Paz en la nueva serie reboot de Amazon Prime Video y Atresmedia de 'El Internado: Las Cumbres'.

Su personaje, en el primer capítulo de esta nueva serie de la saga de 'El Internado', tiene que enfrentarse a ser rapada por uno de los profesores de la institución. Algo que la actriz en la vida real también tuvo que hacer. Y ahora ha compartido el momento exacto en el que se pasa la maquinilla con todos los fanáticos de la serie.

Al mismo estilo que Natalie Portman en la famosa película de V de Vendetta, su personaje es despojado de su pelo y con ello de su rebeldía e identidad por alguien que pretende hacerse con el control de su vida y de sus sentimientos.

Pero a diferencia que en la película de V de Vendetta – en donde Natalie Portman fue rapada en la misma escena de grabación para darle más realismo a la situación – Paula del Río es rapada por una peluquera profesional, tal como vemos en un vídeo publicado por la revista Cosmopolitan, donde entrevistaron a la joven actriz.

Un hecho que, en un principio, a la actriz la hizo entrar en pánico pero que luego, al ver el resultado, le encantó. "Después de que me raparan me vi genial y fue una suerte. Me alegro de que haya pasado por que por mi cuenta nunca lo habría hecho", explicaba a dicha publicación.

Y es que la actriz de tan solo 21 años luce espectacular con su nuevo look. Y los fans de la serie no pueden estar más de acuerdo. ¡Bravo por ella!