Natalia Lacunza pone voz a 'El Internado: Las Cumbres' con su canción 'Corre'

'El Internado: Las Cumbres' ya está disponible. La serie – un reboot de la mítica producción de 'El Internado' de Antena 3 – llega este 19 de febrero en la plataforma de Amazon Prime Video en colaboración con Atresmedia. Y la banda sonora de esta épica nueva aventura ha sido producida y escrita por Natalia Lacunza.

Junto con la artista Maria Blaya, Natalia ha compuesto 'Corre', el tema principal de la serie. Una canción profunda y oscura con la que poner el broche de oro final a la que estamos seguros de que se va a convertir en una de las series del año.

La noticia del estreno del tema ha sido anunciada por la propia artista en las redes sociales. "MUY EMOCIONADA de anunciaros que "Corre" sale esta noche a las 00:00!!!! Me encargaron esta canción para los créditos de 'El Internado: Las Cumbres' y no puede hacerme más ilusión!!! La produjimos Maria Blaya y yo en su cuarto y me muero de ganas de que la escuchéis", expresaba muy emocionada la cantante a través de su Instagram.

"CORRE es una canción de alarma. La letra y el sonido evocan a esa sensación de tener que escapar de algo que es peligroso para ti, pero no sabes bien por qué. Tiene un empaque y una atmósfera sólida y grandiosa, pero está hecha a cuatro manos en una habitación pequeña, y eso es lo que le da magia", explicaba la propia Natalia Lacunza sobre ella.

Algo que se confirma si escuchamos el tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Corre es una canción diferente, provoca urgencia, ganas de huir, de no mirar atrás… Sensaciones que van a la perfección con las nuevas aventuras que vivirán los protagonistas de esta nueva entrega de 'El Internado' en el colegio de Las Cumbres.

Y es que, según comentaban los propios realizadores de la serie, la nueva trama será mucho más oscura y terrorífica que la de su predecesora de Antena 3.

El miedo, la angustia, la desesperación formarán parte del día a día de los nuevos integrantes que protagonizarán esta nueva adaptación y Natalia Lacunza ha sabido expresar todo ello a través de la música.

