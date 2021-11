La importante reflexión de Miquel Montoro sobre el bullying: "¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente?"

El joven Miquel Montoro saltó a la fama hace unos años gracias a la naturalidad y la simpatía que derrochaba en los vídeos que subía a sus redes sociales, mostrando la verdadera cara del campo mallorquín y las tradiciones más conocidas de su familia.

Lo que probablemente no se esperaba este joven, de tan solo 15 años, es que acabaría convirtiéndose en la cara visible de la lucha contra el acoso escolar en nuestro país. Así, este youtuber mallorquín forma parte de la campaña Actuamos contra el bullying, de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), y en la que participan figuras relevantes de nuestro baloncesto como los jugadores españoles Víctor Claver, Sergio Llull o Guillem Vives.

Su experiencia como víctima de acoso escolar

En su presentación como "sexto hombre" de este quinteto contra el acoso escolar, Miquel Montoro ha lanzado un contundente alegato sobre la lucha contra el bullying y ha relatado las malas experiencias que ha vivido por comportarse tal y como él es.

"Yo siempre he estado gordito. Se reían de mí por ser cómo yo era", afirmaba Miquel, que siempre ha destacado por su amor por el campo. Entonces, lanzaba un importante mensaje que ha cautivado a las redes sociales: "¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo. El que se está riendo de ti es un cobarde porque tiene que hacer eso para ser más que tú", reflexionaba el joven en el vídeo difundido.

A pesar de su éxito a nivel nacional, el youtuber también ha experimentado el bullying en su propia piel por su manera de ser. Así, él mismo contaba lo que pasó como víctima de acoso: "Un día vale, dos también, tres... Pero cuando hace cuatro años, ya lo pasas mal".

La importante reflexión para los centros educativos

Miquel Montoro tampoco ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un importante mensaje a los centros educativos:"¿Por qué el que hace 'bullying' no es el que se va a otro cole?", se preguntaba el mallorquín. "A veces parece que somos nosotros los culpables del bullying. Es injusto'", aseguraba el joven en su presentación de la campaña para la ACB.

Sin embargo, tal y como ha detallado, esas experiencias "te ayudan ser más fuerte en la vida, a decir aquí estoy yo, y tengo que mandar yo, no tengo que hacer lo que otras personas me digan". Eso sí, hay excepciones, como "que sea tu madre con un zapato en la mano. Eso no es 'bullying'", bromeaba el youtuber mallorquín.

Finalmente, para concluir el vídeo, Miquel Montoro ha mandado un mensaje para todo el mundo: "Si sabes que alguien lo está pasando mal, actúa contra el bullying. Ayuda a salir de esto, que es muy doloroso".