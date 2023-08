El increíble cambio de estilismo de Selena Gomez que está marcando tendencia este verano

Selena Gomez siempre ha estado en boca de todos, y no es de extrañar: es una de las artistas más polivalentes y prometedoras de su generación.

Este verano la actriz ha publicado varias fotografías mostrando unos modelitos muy especiales que han llamado mucho la atención en redes sociales. ¿El motivo? Su cambio de estilista.

A finales de junio Selena se despidió de Kate Young y dijo hola a Erin Walsh, su nueva estilista, y todo el mundo está comentado cómo ha afectado positivamente en su estilo: sexy y elegante. Hacemos un recorrido por los looks que han causado más sensación.

Versace Style

El 30 de junio la cantante de Come and get it publicaba una foto con uno de los vestidos más virales de las redes. De negro y con lunares blancos y mariposas, Versace visitó a Selena Gomez, que posaba junto a un sofisticado armario con el mismo estampado.

Amante de la marca, ha vuelto a repetir, esta vez con un vestido denim palabra de honor, uno de los escotes favoritos de la protagonista de Only Murders in the Building.

Cumpleaños Sexy

Para celebrar sus recién cumplidos 31 años, la actriz hizo una fiesta donde llevó un vestido semitransparente rojo del que colgaban largas flores del mismo color. La ceñida tela cortada al estilo palabra de honor y que llegaba hasta la mitad del muslo, hizo que Selena destacara entre todos en su día especial.

Selena x Barbie

La película de Barbie está siendo un fenómeno mundial. Todo el mundo quiere ir vestido de rosa para ver el filme y la cantante de Lose you to love me no es la excepción. Pocos días después del estreno, Selena fue al cine a ver la película del momento junto a varios conocidos, entre ellos, su hermana pequeña.

Para esta ocasión especial, se puso un vestido de tirantes satinado de color fucsia, que encajaba perfectamente con la estética de la famosa muñeca de Mattel, pues como no podía ser de otra forma, era rosa.

El negro triunfa

La actriz no solo ha subido imágenes a su muro de Instagram, sino que también ha publicado varios vídeos de su día a día en las stories. Entre ellos, hay uno en el que su vestido negro de cuello alto llamó mucho la atención. Además, el tacón animal print de leopardo le dio un toque especial al modelito.

Princesa de cuento

Selena también ha aparecido recientemente con vestido blanco muy veraniego pero que le estilizaba mucho la figura. Con la mangas al puro estilo princesa de Disney y una la cintura apretada, la actriz paseaba por su cocina preparándose para grabar su nuevo programa, Selena+chef.

Hot selfies

Sin lugar a dudas, otra de las fotos de Sel que están conquistando Internet son sus poderosos selfies. Ya sea por amor al arte o para promocionar su marca de maquillaje Rare Beauty, foto que sube en primer plano foto que cuenta con un millón de likes asegurado.

Una vez más Selena ha vuelto a demostrar que es un icono de la moda que inspira a millones de mujeres. ¿Te animas a recrear alguno de sus modelitos?