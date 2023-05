Selena Gomez vuelve a los fogones y presentará dos nuevos 'cooking shows'

No es ningún secreto que a Selena Gomez le encanta cocinar.

La actriz ha protagonizado durante cuatro temporadas su propio show de cocina en la plataforma HBO, Selena+chef. Pero esta aventura llegó a su fin en verano de 2022 tras 40 episodios.

Menos de un año después, la intérprete de Mabel en Only Murder in the Building vuelve a los fogones y presentará dos nuevos cooking shows de la mano de Food Netwoork, un canal estadounidense de cocina por suscripción, según informa Billboard.

Por el momento no tienen nombre, pero el show programado para 2023 se centrará alrededor de distintas celebraciones en la cocina durante las festividades. Sin embargo en 2024 la celebrity viajará por América en la búsqueda de algunos de los chefs más famosos en un intento de cocinar sus platos más populares cuado visite sus cocinas.

"Las festividades siempre son grandes para Food Network, y tener a Selena iniciando las casi 100 horas de programación navideña nueva y recurrente sin duda hará que la próxima temporada sea una celebración”, ha señalado Kathleen Finch presidenta de Warner Bros. Discovery.

Entre los proyectos más próximos de Selena también está el lanzamiento de su próximo álbum, que ha afirmado que saldrá en 2023, y promete ser un disco alegre y poderoso.